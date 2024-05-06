Teksas'ta Şiddetli Yağışlar Sonucu Sel Felaketi: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

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HOUSTON, 6 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston kentinin doğusunda yer alan Channelview bölgesinde sular altında kalan bir yolda köpeklerini kucaklarında taşıyarak ilerleyen insanlar, 5 Mayıs 2024.

Eyalette etkili olmaya devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle geçtiğimiz hafta boyunca Teksas'taki bölgelerin üçte birinden fazlasında afet ilan edilirken, Pazar günü sel sularına kapılan bir çocuk hayatını kaybetti ve bir kadın da yaralandı. (Fotoğraf: Chen Chen/Xinhua)