Tekstil Firmasından Geri Dönüşüm ile Sosyal Sorumluluk Projesi

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BEYLİKDÜZÜ'ndeki bir tekstil firmasının çalışanları, Türkiye'nin en kalabalık ilkokulları arasında ilk sıralarda yer alan Leyla Bayram İlkokulu'ndaki 330 ana sınıfı öğrencisine atık kumaşlardan oyuncak hazırlayarak dağıttı.

Yeşilkent Mahallesi Leyla Bayram İlkokulu Müdürü Mustafa İsmail Akçay ile tekstil firması yöneticileri 'Kumaş Dostlar; Çocuklara umut veren peluş oyuncaklar' isimli sosyal sorumluluk projesinde bir araya geldi. Tekstil firması çalışanlarının gönüllü katkıları ile hazır oyuncak yerine geri dönüşümün de önemini vurgulamak amacıyla atık kumaşlar birer peluş oyuncağa dönüştürüldü. Firma yöneticileri ve çalışan işçiler mesai saatleri dışında, öğrencilere karne hediyesi vererek sevindirmek için çalıştı. Projeyle, 330 ana sınıfı öğrencisine karne aldıkları gün atık kumaşlardan hazırlanan oyuncaklar dağıtıldı.

Projeyle, tekstil atıkları değerlendirilerek çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanırken, çalışanların sosyal sorumluluk bilincini artırması da hedeflendi. Kutulara doldurulan ve çalışanların bizzat teslim ettiği oyuncakları alan çocuklar sevindi. Firma çalışanlarından Tuba Sezer, arkadaşları ile böylesine güzel ve anlamlı projede yer aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Okul Müdür Yardımcısı Seda Yalçın da hazırladıkları projeye destek veren ve çocukları sevindiren firmaya teşekkür etti.