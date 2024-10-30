Tektonik Araştırmalar Çalıştayı Başladı - Son Dakika
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Tektonik Araştırmalar Çalıştayı Başladı

Tektonik Araştırmalar Çalıştayı Başladı

DEÜ'de başlayan ATAG 27. Çalıştayı, afetlerin etkileri ve depreme hazırlık konularını ele alıyor.

30.10.2024 14:50
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Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 27. Çalıştayı, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde başladı.

DEÜ Mühendislik Fakültesindeki konferans salonunda düzenlenen programın açılışında konuşan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Hüseyin Alan, afetlerin çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine neden olduğunu söyledi.

Afetlerin yol açtığı zararın ekonomik kayba da neden olduğunu anlatan Alan, ATAG'ın yıllık toplantılarda başta depremler olmak üzere aktif tektonik konularında Türkiye ve dünyada yapılan çalışmaları, gelişmeleri aktardığını, depreme hazır hale gelme çabalarına destek sunduğunu ifade etti.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz da YÖK'ün kendilerine deprem araştırmaları konusunda verdiği bir liderlik rolü olduğunu kaydederek bu kapsamdaki çalışmaları geliştirmek ve güncelleştirmek için destek olacaklarını dile getirdi.

Yer bilimciler, 3 gün sürecek çalıştayda alandaki çalışmaları ve gelişmeleri ele alacak.

Kaynak: AA

Dokuz Eylül Üniversitesi, Teknoloji, Eğitim, Sağlık, Güncel, Deprem, Son Dakika

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