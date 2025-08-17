Tel Aviv'de 220 Bin Kişi Protesto - Son Dakika
Tel Aviv'de 220 Bin Kişi Protesto

17.08.2025 22:56
İsrail'de genel grevle hükümetin Gazze işgal kararına ve esir takası talebine karşı protestolar yapıldı.

İsrail'de hükümetin Gazze kentini işgal kararından vazgeçmesi ve esir takası anlaşmasını imzalaması talebiyle tek günlük düzenlenen genel grev kapsamında Tel Aviv'in farklı bölgelerinde süren protestolara 220 bin kişinin katıldığı duyuruldu.

İsrailli esir ailelerinin kurduğu çatı platformdan yapılan açıklamada, başkent Tel Aviv'de "Rehineler Meydanı" adı verilen alan ve çevresinde gün içinde yapılan protestolara katılımın haftalık protestoların çok üstünde olduğu belirtildi.

İsrail polisinin istatistiklerine yer verilen açıklamada, Tel Aviv'de "Rehineler Meydanı" adı verilen alanda 150 bin kişinin bulunduğu ve Savidor Tren İstasyonu'ndan 70 bin civarında göstericinin de meydana doğru yürüdüğü ifade edildi.

Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentini işgal kararı sonrası Netanyahu hükümetinin derhal ateşkes ve esir takası anlaşması imzalaması talebiyle haftanın ilk iş günü yapılan genel grevde halk, başta Tel Aviv olmak üzere pek çok kentte gösteriler düzenliyor.

İsrailli esir ailelerinin duyurduğu genel greve ülkenin önde gelen üniversiteleri, 75 yerel yönetim, bazı işçi sendikaları ile muhalefet partileri destek veriyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesi kararı almıştı.

İsrailli esir aileleri, Gazze kentinin işgal kararına tepki göstererek halka genel greve katılma çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tel Aviv'de 220 Bin Kişi Protesto

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
20:58
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar
Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
