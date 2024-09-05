Tel Aviv'de Hükümet Karşıtı Protestolar Sürüyor

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- Tel Aviv'de hükümet karşıtı protestolar 5'inci gününde

İsrailli protestocular: "Ben Gvir bir teröristtir"

TEL AVİV - İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Hamas ile ateşkes anlaşması yapılması için 5 gündür protesto düzenlemeye devam ediyor. Protestocular, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir aleyhine sloganlar atarak, "Ben Gvir bir teröristtir" diye bağırdı.

İsrail ve Hamas arasında esirlerin takası da dahil Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin anlaşmaya yönelik diplomatik çabalar devam ederken, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Hamas ile ateşkes anlaşması yapılması için 5 gündür hükümet karşıtı protestolar sürüyor. Protesto, esirlerin yakınlarının da katılımıyla Habima Meydanı'ndan Gazze Şeridi'nde esir tutulurken hayatını kaybeden 27 esiri temsil eden tabutlarla düzenlenen sembolik bir cenaze töreni ile başladı.

Tel Aviv'deki İsrail ordusu karargahı önüne gelen yaklaşık 2 bin kişi, "Hepimiz kan hükümetinin rehineleriyiz" ve "İmzalanmayan bir anlaşma herkesi öldürür" sloganlarını attı.

"Ben Gvir bir teröristtir"

Bazı göstericiler, daha sonra Ayalon otoyoluna doğru yürüyüşe geçti. Otoyolu trafiğe kapatmaya çalışan göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı. Polisin sert müdahalesi sonrası göstericiler, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir aleyhine sloganlar atarak, "Ben Gvir bir teröristtir" diye bağırdı.