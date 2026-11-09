Tel Aviv'de QR kodlu tehdit ilanlarına polis ve Şin Bet soruşturma başlattı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in kuzeyinde bazı evlerin posta kutularına, İran bağlantılı bir hacker grubuyla ilişkilendirilen karekodlu (QR kod) tehdit ilanları bırakıldığı ve bununla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, Tel Aviv'in kuzeyindeki çeşitli adreslerde posta kutularına karekodlu tehdit içeren el ilanları bırakılmasının ardından İsrail Polisi ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet (Şabak) ortak soruşturma başlattı.

Emniyet yetkilileri, karekodun "tehdit içerikli" bir internet sayfasına yönlendirdiğini bildirdi.

Polisin paylaştığı ekran görüntüsünde, internet sitesinde daha önce İsrailli yetkililerin kişisel cihazlarından ele geçirilen verileri sızdıran ve İran'la bağlantılı olduğu belirtilen bir hacker grubuna ait uyarı mesajının yer aldığı görüldü.

Bozuk bir İbraniceyle yazılan internet sitesindeki mesajda, İsraillilere yönelik şu ifadelere yer verildi:

"Eğer liderleriniz bir kez daha aptalca davranarak direniş cephesinin enerji altyapısına saldırırsa, bu saldırganlığın ağır bedelini ödemeye hazır olmalısınız.

O gün geldiğinde, işgal altındaki topraklarda tek bir elektrik santrali, petrol rafinerisi veya deniz suyu arıtma tesisi dahi ayakta kalmayacak. Güneyden kuzeye enerji ve su damarlarınız cam gibi tuzla buz olacak."

Sitedeki açıklama, "Bu son uyarıdır. Seçim sizin: ya aklıselim davranırsınız ya da felaketin getirdiği karanlığa ve sessizliğe gömülürsünüz." ifadeleriyle son buldu.

Basında, polis ekiplerinin Tel Aviv'deki ilgili adreslere intikal ederek el ilanlarını delil olarak topladığı, soruşturmaya Şin Bet'in de dahil olduğu açıklandı.