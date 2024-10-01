Tel Aviv'de Saldırı: 8 Ölü, İran Füze Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tel Aviv'de Saldırı: 8 Ölü, İran Füze Saldırısı

Geniş Video İzle

Tel Aviv'de silahlı saldırıda 8 kişi öldü. İran, İsrail'e balistik füze saldırısı gerçekleştirdi.

01.10.2024 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İsrail polisi, Tel Aviv'de, silahlı kişilerin ateş açması sonucu 8 kişininin öldüğünü, 2 saldırgan ise etkisiz hale getirdiğini  bildirdi. İsrail Ordusu, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

İsrail medyası Tel Aviv'de silahlı kişilerin bir tramvay istasyonundan indiği ve ateş açtığı görüntüleri paylaştı. Saldırı İsrail polisi tarafından da doğrulandı. Saldırının ardından en az dört kişinin ağır yaralandığı bildirdi. İsrail'in acil ambulans servisi, yerel saatle 19.01'de silah sesleriyle yaralananlar olduğuna dair bir ihbar aldığını açıkladı. İsrailli sağlık yetkilileri bilincini kaybetmiş olan yaralılar da dahil olmak üzere, çeşitli derecelerde yaralanmış kişilere olay yerinde tıbbi müdahale sağladığını açıkladı. İsrail polisi, saldırıda 8 kişınin öldüğünü, 2 saldırganın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsrail Ordusu: "İran İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirdi"

Öte yandan İsrail Ordusu, İran'ın İsrail'e balistik füzeler fırlattığını, duyurdu ve sivillere sirenleri duyduklarında sığınaklara gitme talimatı verdi.

İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari videolu bir mesajda "Bir süre önce, İran'dan İsrail Devleti'ne füze fırlatıldı. Bir siren duyduğunuzda, bir sığınağa girmeli ve başka bir uyarı gelene kadar orada kalmalısınız" dedi. İsrail Ordusu aynı mesajı Telegram kanalında, X'te ve İsrail medyasında paylaştı.

İsraul Ordu Radyosu, İran'dan İsrail'e yönelik yaklaşık 200 balistik füze fırlatıldığını bildirdi.

ABD saldırı olası bir saldırı konusunda uyarmıştı

Saldırıdan birkaç saat önce ABD medyasına, Orta Doğu'da tırmanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, "ABD İran'ın İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı hazırlığında olduğuna dair ipuçlarına sahip" açıklamasını yapmıştı. İsminin gizli tutulması koşuluyla konuşan Beyaz Saray yetkilisi, "Bu saldırıya karşı İsrail'i savunmak için aktif savunma hazırlıklarını destekliyoruz. İran'ın İsrail'e doğrudan bir askeri saldırısı, İran için ciddi sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı, sabahın erken saatlerinde Orta Doğu'ya ilave güç gönderileceğini, üç Amerikan uçak filosunun,  F-15E, F-16 ve A-10 savaş uçaklarının, Orta Doğu'ya ulaştığını, bir diğerinin ise zaten bölgede olduğunu bildirmişti.

Tel Aviv\'de Saldırı: 8 Ölü, İran Füze Saldırısı
Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Tel Aviv, Güncel, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tel Aviv'de Saldırı: 8 Ölü, İran Füze Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:22 İsrail durmadı Hizbullah’ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü İsrail durmadı! Hizbullah'ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü
23:23 İran’ın İsrail’e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü
22:37 İsrail’den uykuları kaçıracak yeni tehdit ’Bu geceyi’ işaret ettiler İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler
20:58 Açıklamalar peş peşe geliyor Netanyahu ’İran bedelini ödeyecek’ dedi Açıklamalar peş peşe geliyor! Netanyahu 'İran bedelini ödeyecek' dedi
19:40 Beklenen oldu İran, İsrail’i füzelerle vurdu Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:14 Adana’da yaşlı kadına akrabasından işkence Caniyi yakalayan mahalleli hortumla öldüresiye dövdü Adana'da yaşlı kadına akrabasından işkence! Caniyi yakalayan mahalleli hortumla öldüresiye dövdü
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 04:29:54. #1.11#
SON DAKİKA: Tel Aviv'de Saldırı: 8 Ölü, İran Füze Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement