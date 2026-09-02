Tel Aviv tampon bölgeden çekilmeyi reddedince Suriye ile güvenlik anlaşması sağlanamadı - Son Dakika
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Tel Aviv tampon bölgeden çekilmeyi reddedince Suriye ile güvenlik anlaşması sağlanamadı

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İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Suriye'de işgal ettiği tampon bölgeden çekilmeyi reddetmesi nedeniyle iki ülke arasında güvenlik anlaşmasına varılamadığını öne sürdü. Görüşmeler sürerken, anlaşmazlığın temel nedeninin tampon bölge olduğu ve Tel Aviv'in çekilmeyi içeren bir düzenlemeye yanaşmadığı belirtildi.

İsrail basınına göre, Tel Aviv yönetiminin Suriye'de işgal edilen bölgelerden çekilmeyi reddetmesi nedeniyle Suriye ile güvenlik anlaşmasına şu ana kadar varılamadığı öne sürüldü.

İsrail'in "Maariv" gazetesinin üst düzey bir İsrailli siyasi kaynağa dayandırdığı haberinde, Suriye ile İsrail arasında güvenlik anlaşmasına varılması girişiminin şu ana kadar başarısız olduğu ancak Suriye'nin güneyindeki güvenlik düzenlemeleriyle ilgili görüşmelerin çeşitli seviyelerde sürdüğü aktarıldı.

Suriye ile görüşmelerin bir güvenlik anlaşmasına dönüşmediği aktarılan haberde, Tel Aviv yönetimine göre, ABD ve diğer ülkelerin Suriye'ye uygulanan bazı yaptırımları kaldırması söz konusu görüşmeleri etkiledi ve "Suriye'nin İsrail ile anlaşmaya varma isteği" geriledi.

İsrail ile Suriye arasındaki görüşmelerde temel anlaşmazlık noktasının "tampon bölge meselesi" olduğu belirtilen haberde, Tel Aviv yönetiminin tampon bölgeden çekilmeyi kapsayan bir güvenlik anlaşmasına istekli olmadığı savunuldu.

Tel Aviv'in, Suriye ile yapılacak herhangi bir güvenlik düzenlemesinin bölgeden çekilmeyi içermemesi konusunda ısrarcı olduğu ifade edildi.

Güvenlik anlaşmasına varılamamasına rağmen görüşmelerin sürdüğü belirtilen haberde, mevcut görüşmelerin Suriye'nin güneyindeki durumla ilgili olduğu kaydedildi.

Gazze meselesinde ilerleme yok

Gazze meselesiyle ilgili görüşmelerin sürdüğü belirtilen haberde, Uluslararası İstikrar Gücü'nün konuşlandırılmadığı ve görüşmelerin bunun uygulama aşamasına geçmediği aktarıldı.

Konuya ilişkin Fas ve Uganda ile temasların sürdüğü ifade edilen haberde, İsrail'in Hamas'ın silahsızlandırılmasında ısrar ettiği ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "şans vermeye hazır olduğu" iddia edilen mevcut 15 maddelik planın Tel Aviv'in 20 maddelik planıyla "uyumlu olmadığı" kaydedildi.

Hamas'ın silahsızlandırılmasının planlandığı Gazze konusunda ise herhangi bir ilerleme kaydedilemediği aktarılan haberde, Tel Aviv yönetiminin Gazze'nin yeniden inşasını Hamas'ın silahsızlandırılmasına bağlı tutmaya devam ettiği belirtildi.

Gazze'ye ilişkin iki çalışma grubunun kurulmasının kararlaştırıldığı, bir grubun silahsızlandırma diğerinin ise insani konuları ele alacağı kaydedilen haberde, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı'nın bu konuyla ilgilendiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Tel Aviv, Güvenlik, Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tel Aviv tampon bölgeden çekilmeyi reddedince Suriye ile güvenlik anlaşması sağlanamadı - Son Dakika

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