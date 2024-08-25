İsrail'in Lübnan'a "önleyici saldırı" ve Hizbullah'ın da komutanlarından Fuad Şükür'e yönelik suikasta karşılık misilleme saldırısı başlattığını duyurmasının ardından Ben-Gurion Havalimanı'nda ara verilen uçuşlara yeniden başlandığı bildirildi.
İsrail Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Lisa Drir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuzeyde yaşanan gelişmeler üzerine sabah yerel saatle 05.30-07.00 arasında Ben-Gurion'un uçuşlara kapatıldığını belirtti.
Uçuşlara saat 07.00 itibarıyla yeniden başlandığını aktaran Drir, başka havalimanlarına gönderilen uçakların yeniden Ben-Guriona'a yönlendirildiğini ifade etti.
İsrail ordusu, sabah erken saatlerde Lübnan'da Hizbullah'a karşı "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu.
Hizbullah ise 30 Temmuz'da Lübnan'da üst düzey komutanı Fuad Şükür'e yönelik suikasta karşılık misilleme saldırısı başlattığını açıklamıştı.
Son Dakika › Güncel › Tel Aviv yakınlarındaki Ben-Gurion Havalimanı'nda uçuşlara yeniden başlandı - Son Dakika
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