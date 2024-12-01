Tel Rıfat'ta SMO Kontrolü Sağladı - Son Dakika
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Tel Rıfat'ta SMO Kontrolü Sağladı

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat'ı ele geçirdi.

01.12.2024 20:46
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TEL Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezinin tamamına hakim olurken, dış kesimlerde ilerlemeye devam ediyor.

Tel Rıfat'ta yuvalanan PKK/YPG'li teröristlerle çatışan SMO güçleri, ilçenin batısındaki Deyr Cemal'den girerek ilçe merkezini terörden temizledi.

Tel Rıfat'ın doğusundaki Hırbıl köyünü de kurtaran SMO birlikleri, ilçenin dış kesimlerinde ilerlemeye devam ediyor.

Merkezde tahkimat çalışmaları yapan SMO birlikleri, arama tarama faaliyetlerine başladı.

Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat, 8 yıldır YPG/PKK'lı teröristlerin işgalinde bulunuyordu.

?Özgürlük Şafağı Operasyonu

Rejim karşıtı silahlı grupların 27 Kasım'da Halep'e yönelik operasyon başlatmasıyla Suriye rejimi güçleri terör örgütü PKK/YPG'yle işbirliğine girerek bazı bölgeleri örgüte devretti.

Fırat Nehri'nin doğusundan Halep bölgesine takviye güçler getiren terör örgütü bu alanları tahkim etmeye başladı.

Tel Rıfat ile yine örgütün işgalinde olan Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında Suriye Milli Ordusu, örgüte karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı.

Operasyonda teröristlerin işgalindeki Tel Rıfat kuşatmaya alınarak plan engellendi.

PKK/YPG'nin Tel Rıfat'taki işgali

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırı düzenliyordu.

Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü PKK/YPG, Beşşar Esed rejimi ve destekçileriyle ortak hareket ederek ilçeyi elinde tutmaya çalıştı.

Esed rejimi karşıtı silahlı gruplarının Halep kent merkezine 29 Kasım'da girmesinin ardından, rejim güçleri Tel Rıfat'taki unsurlarını çekmişti.

Kaynak: AA

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