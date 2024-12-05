Tel Rıfat'tan Afrin'e Göç - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tel Rıfat'tan Afrin'e Göç

Geniş Video İzle

8 yıl mahsur kalan Suriyeliler, Tel Rıfat'tan Afrin'e yola çıktı; PKK/YPG duvarı yıkıldı.

05.12.2024 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Terör örgütü PKK/ YPG'den temizlenen Tel Rıfat'ta 8 yıl mahsur kalan Suriyeliler Afrin'e doğru yola çıktı

TEL RIFAT - Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), terör örgütü PKK/YPG'den geri aldığı Tel Rıfat'ta 8 yıl boyunca mahsur kalan Suriyeliler, PKK/YPG'nin ördüğü duvarın yıkılmasıyla Afrin'e doğru yola çıktı.

Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat'ta kontrolü sağlamasının ardından başladığı temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Terör örgütü PKK/YPG tarafından Tel Rıfat ile Halep'in Afrin ilçesine geçişi engellemek amacıyla ördüğü 1 kilometrelik duvarın SMO tarafından yıkılmasıyla yıllardır Tel Rıfat'ta mahsur kalanlar Afrin'e doğru yola çıktı. Tel Rıfat'tan 8 yıldır ayrılamayanlar, eşyalarını yükledikleri araçlarıyla Afrin'deki ailelerin yanına gidiyor.

Sekiz yıl sonra ailelerine kavuşacaklarını söyleyen Ebu Hanef, "Halep tarafından geliyoruz ve Afrin'e gideceğiz. PKK/YPG'nin elinde 8 yıldır mahsur kaldık, 8 yıl sonra ailemize kavuşacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Göçmenler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, Afrin, Dünya, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tel Rıfat'tan Afrin'e Göç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:19 CHP’li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti’ye geçeceğini duyurdu CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu
12:03 Suriye’de silahlı muhalifler Hama’ya girdi, rejim güçleri Humus’a çekiliyor Suriye'de silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor
11:32 İstanbul’da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
10:57 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti
18:20 Beşiktaş’ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu Beşiktaş'ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu
18:12 Muhaliflerin Halep’teki Zafer Kutlaması: Esad’ın İzleri Siliniyor Muhaliflerin Halep'teki Zafer Kutlaması: Esad'ın İzleri Siliniyor
18:08 Beşiktaş’tan gönderilen Giovanni van Bronckhorst, sessizliğini bozdu Beşiktaş'tan gönderilen Giovanni van Bronckhorst, sessizliğini bozdu
17:57 Simit satarak geçimini sağlayan yaşlı adamın görüntüsü yürek dağladı Simit satarak geçimini sağlayan yaşlı adamın görüntüsü yürek dağladı
17:51 ABD’den dikkat çeken Esad ve HTŞ açıklaması ABD'den dikkat çeken Esad ve HTŞ açıklaması
17:50 Sivasspor’un Galatasaray maçı öncesindeki antrenmanı yarıda kaldı Sivasspor'un Galatasaray maçı öncesindeki antrenmanı yarıda kaldı
17:47 Muhaliflerle Ukrayna arasında bağlantı mı var Rus Dışişleri’nden çarpıcı Suriye açıklaması Muhaliflerle Ukrayna arasında bağlantı mı var? Rus Dışişleri'nden çarpıcı Suriye açıklaması
17:25 CHP, Beşiktaş maçında asker selamı veren İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti CHP, Beşiktaş maçında asker selamı veren İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
17:23 ’’Suya yüzde 50 indirim yapacağım’’ vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı ''Suya yüzde 50 indirim yapacağım'' vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 13:49:51. #1.11#
SON DAKİKA: Tel Rıfat'tan Afrin'e Göç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.