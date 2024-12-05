Tel Rıfat'tan Afrin'e Göç

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- Terör örgütü PKK/ YPG'den temizlenen Tel Rıfat'ta 8 yıl mahsur kalan Suriyeliler Afrin'e doğru yola çıktı

TEL RIFAT - Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), terör örgütü PKK/YPG'den geri aldığı Tel Rıfat'ta 8 yıl boyunca mahsur kalan Suriyeliler, PKK/YPG'nin ördüğü duvarın yıkılmasıyla Afrin'e doğru yola çıktı.

Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat'ta kontrolü sağlamasının ardından başladığı temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Terör örgütü PKK/YPG tarafından Tel Rıfat ile Halep'in Afrin ilçesine geçişi engellemek amacıyla ördüğü 1 kilometrelik duvarın SMO tarafından yıkılmasıyla yıllardır Tel Rıfat'ta mahsur kalanlar Afrin'e doğru yola çıktı. Tel Rıfat'tan 8 yıldır ayrılamayanlar, eşyalarını yükledikleri araçlarıyla Afrin'deki ailelerin yanına gidiyor.

Sekiz yıl sonra ailelerine kavuşacaklarını söyleyen Ebu Hanef, "Halep tarafından geliyoruz ve Afrin'e gideceğiz. PKK/YPG'nin elinde 8 yıldır mahsur kaldık, 8 yıl sonra ailemize kavuşacağız" dedi.