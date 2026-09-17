Telefonla 3,5 milyon lira dolandırıp kuyumcuda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir kişiyi telefonla 3,5 milyon lira dolandırdığı iddia edilen ve İstanbul'da kuyumcuda altın almaya çalışırken yakalanan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün H.B, telefonda kendisini polis olarak tanıtan R.T'ye 3 milyon 500 bin 837 lira 56 kuruş gönderdi.

Banka görevlisinin uyarısıyla dolandırıldığını fark eden H.B, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, paranın İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki bir kuyumcuya gönderildiğini tespit etti.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konunun kendilerine bildirilmesi üzerine şüpheli R.T'yi kuyumcuda altın almaya çalıştığı sırada gözaltına aldı.

Şüphelinin satın almaya çalıştığı altınlar muhafaza altına alınırken, gönderdiği para da mağdur H.B'ye iade edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'da adliyeye sevk edilen R.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.