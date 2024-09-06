Telegram'da Yasa Dışı İçerik Açıklamaları Değişti

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Son dönemde uygulamalarında yasa dışı içerikler bulundurduğu suçlamalarıyla gündeme gelen Telegram, sıkça sorulan sorular sayfasındaki "yasa dışı içerik" açıklamasını duyuru yapmadan değiştirdi.

Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un ağustos sonunda gözaltına alınması ardından gündemden düşmeyen Telegram, sıkça sorulan sorular sayfasındaki "yasa dışı içerik" açıklamasında değişiklikler yaptı.

Telegram, internet sitesindeki sıkça sorulan sorular sayfasında sabah erken saatlerde yaptığı düzenlemede, daha önce "yasa dışı içerik" sorusu altında bulunan "Tüm Telegram sohbetleri ve grup sohbetleri katılımcılar arasında özeldir. Bunlarla ilgili herhangi bir talebi işleme koymuyoruz." ifadesi telif hakkı bölümüne taşındı.

Buna ek olarak yine "telif hakkı" sorusunun altında, Telegram'daki çıkartma setleri, kanallar ve botların herkese açık olduğu vurgulandı.

Daha öncesinde "Telegram'da yasa dışı içerik var, bunu nasıl kaldırabilirim?" sorusunun cevabı ise "Tüm Telegram uygulamalarında moderatörlerimiz için yasa dışı içeriği işaretlemenizi sağlayan 'Rapor Et' düğmeleri vardır." şeklinde değiştirildi.

Eski açıklamada "Rapor et" butonundan bahsedilse de moderatörlere dair bir bilgi bulunmuyordu.

Yeni açıklamada ayrıca Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki kullanıcıların, ilgili raporlama seçenekleri için "AB Dijital Hizmetler Yasası Kullanıcı Kılavuzunu" incelemeleri önerildi.

Musk'tan "ilginç" yorumu

ABD'li milyarder Elon Musk, değişikliğe ilişkin açıklama yaptı.

Musk, sosyal medya platformu X'te söz konusu değişikliği belgeleyen bir paylaşımı alıntılayarak "ilginç" yorumunu yaptı.

Durov adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, 24 Ağustos'ta Paris'teki Bourget Havaalanında özel jetinden indiği sırada gözaltına alınmıştı.

Durov'un Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirilmişti.

Paris Savcılığı, hakkında 12 farklı suçlama bulunan Durov'un 96 saatlik gözaltı süresinin ardından 28 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, tutuksuz yargılanacağını ve kendisine Fransa topraklarından çıkış yasağı getirildiğini açıklamıştı.

Durov, Fransa'da gözaltına alınmasından sonra sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, süreci "şaşırtıcı" bulduğunu belirterek, "Bir CEO'yu yönettiği platformdaki şahısların işlediği suçlar nedeniyle suçlamak için akıllı telefon öncesi döneme ait yasaları kullanmak yanlış bir yaklaşımdır." ifadesini kullanmıştı.

Telegram'ın AB'de resmi temsilci bulundurduğuna işaret eden Durov, AB'nin taleplerine her zaman yanıt verdiklerini belirtmişti.