Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un gözaltı süresi uzatıldı - Son Dakika
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Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un gözaltı süresi uzatıldı

Fransız yargı makamları, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un gözaltı süresini 48 saat uzattı. Durov, yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

26.08.2024 13:46
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Fransız yargı makamları, mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un gözaltı süresini 48 saat uzatma kararı aldı.

Le Point gazetesinin haberine göre, 24 Ağustos'ta yerel saatle 20.00 civarında Paris'teki Bourget Havaalanı'nda özel jetinden indiği sırada gözaltına alınan Durov'un gözaltı süresi iki gün uzatıldı.

Fransa'da gözaltı süresi en fazla 96 saatle sınırlandırılırken Durov'un, bu sürenin sonunda serbest bırakılmasına ya da hakkında suç duyurusunda bulunularak tekrar gözaltına alınmasına karar verilebilir.

Durov, 24 Ağustos'ta, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle Fransa'da gözaltına alınmıştı.

Rusya, Fransa'ya Durov'a erişim talep eden nota vermişti. Telegram da kurucusu Durov'a yönelik suçlamaları "saçmalık" olarak nitelendirmişti.

Telegram'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Telegram, Dijital Hizmet Yasası dahil AB'nin yasalarına uymaktadır. Durov'un saklayacak hiçbir şeyi yok ve Avrupa'ya sık sık seyahat etmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Pavel Durov kimdir?

Rusya'nın popüler sosyal medya sitesi VK'nin de kurucusu olan Durov, 2014'te Rusya'yı terk etmişti.

Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığına sahip Durov'un servetinin yaklaşık 15 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyon kişiye ulaşmıştı.

Kaynak: AA

Telegram, Yargı, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un gözaltı süresi uzatıldı - Son Dakika

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