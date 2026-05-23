TEM Otoyolu\'nda Bayram Yoğunluğu

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde yoğunluk oluştu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yolculuğu sürüyor. TEM Otoyolu İzmit ilçesi geçişi Kapantepe Viyadüğü mevkisinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Gültepe ve Korutepe tünellerinin yer aldığı, Bekirdere Viyadüğü ile Daniş Koper Viyadüğü arasındaki kısımda yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle ara ara yoğunluk artıyor. Ankara istikametinde ise trafiğin akıcı seyrettiği görüldü. Ekipler, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.