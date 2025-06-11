Esenler'de TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonunun yan yatması sonucu bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
TEM Otoyolu Edirne istikametinde sabah saatlerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu yan yattı.
Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Trafik yoğunluğu oluşan bölgede bazı sürücülerin ters yönde gitmeye çalışması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.
Hafriyat kamyonu vinç ile kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.
Son Dakika › Güncel › TEM Otoyolu'nda Kamyon Kazası Trafiği Felç Etti - Son Dakika
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