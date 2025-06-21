TEM Otoyolu'nda Kamyonet Kazası

TEM Otoyolu'nda iki kamyonetin karıştığı trafik kazasında sürücülerden biri yaralandı.
Otoyolun Silivri mevkisinde Ankara istikametine ilerleyen F.Y. idaresindeki 34 PB 7805 plakalı kamyonet, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 GT 3249 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kazada F.Y. araçta sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerince araçtan yaralı olarak çıkarılan F.Y. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.
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