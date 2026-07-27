TEM Otoyolu'nda Motosiklet Kazası: Bir Ölü - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda Motosiklet Kazası: Bir Ölü

TEM Otoyolu\'nda Motosiklet Kazası: Bir Ölü
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Küçükçekmece'de motosiklet otomobile çarptı, sürücü hayatını kaybetti. Trafik yoğunluğu oluştu.

Vehbi DEMİR- Hiba HAKBİLİR/ İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE, TEM Otoyolu'nda arkadan otomobile çarpan motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Nail Caner Yeşil Ankara istikametinde motosikleti ile seyir halindeyken aynı yönde seyir halindeki otomobile arkadan çarptı. Kazayı görenler yardıma koşarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde Caner Yeşil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Motosiklet sürücüsü Caner Yeşil'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: DHA

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