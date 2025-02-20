TEM Otoyolu'nda Tanker Devrildi: Şoför Yaralı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda Tanker Devrildi: Şoför Yaralı

TEM Otoyolu Çatalca gişeler mevkiinde devrilen atık madde yüklü tanker, şoförünün yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralı şoförü kurtararak hastaneye kaldırdı ve yolda kumlama çalışmaları yapıldı.

20.02.2025 23:03
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TEM Otoyolu Çatalca gişeler mevkiinde atık madde yüklü tanker, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle virajı alamayarak devrildi. Kazada tanker içinde sıkışan şoför yaralı olarak kurtarılırken yol bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, saat 16.00'da TEM Otoyolu Çatalca gişeler mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çamlıca gişelerinden TEM Otoyolu'na bağlandığı sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KZT 395 plakalı atık yüklü tanker, virajı alamayarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tanker içerisinde sıkışan şoför, itfaiye ekiplerinin ön camı kesmesiyle yaralı olarak çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan tanker şoförü hastaneye kaldırıldı. Yola dökülen mazot nedeniyle ekipler kumlama çalışması yaparken, tankerin vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.

'YARIM SAATTİR İLERLEYEMİYORUZ, KALDIK'

Yolun açılmasını bekleyen TIR sürücüsü Aziz Şeker, "Atık yüklü tanker devrilmiş, ben tam olarak göremedim. Şoför yaralıymış, hastaneye kaldırılmış. Ne durumda bilmiyoruz. Yarım saat, 40 dakikadır ilerleyemiyoruz, kaldık. Şu anda vinçle tankeri kaldırmaya çalışıyorlar" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TEM Otoyolu'nda Tanker Devrildi: Şoför Yaralı - Son Dakika

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