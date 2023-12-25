 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TEM Otoyolu'nda TIR Kaza Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

TEM Otoyolu'nda TIR Kaza Yaptı

PENDİK, TEM Otoyolu'nda kuruyemiş yüklü TIR bariyerlere çarptı. Sıkışan TIR şoförü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada TIR'da hasar oluşurken, kuruyemişler çevreye saçıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

25.12.2023 - 13:18,  Güncelleme: 13:20
Abone Ol

PENDİK, TEM Otoyolu'nda kuruyemiş yüklü TIR bariyerlere çarptı. Araçta sıkışarak yaralanan TIR şoförü Servan Demir, itfaiye tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında TEM Otoyolu Mecidiye mevkisi Kuzey Marmara bağlantı yolu girişinde meydana geldi. Servan Demir'in kullandığı 06 BFP 28 plakalı TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan TIR, yön tabelasına vurarak durabildi. Kazanın ardından TIR şoförü Servan Demir, araçta sıkışarak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan Demir'i kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Demir, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

KURUYEMİŞLER ÇEVREYE SAÇILDI

Kaza sırasında TIR'da hasar oluşurken, kuruyemişler ise çevreye dağıldı. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik kontrollü olarak sağlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerine gelerek temizlik çalışması yaptı. Temizlik çalışmasından sonra otoyolun trafiği normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

TEM Otoyolu\'nda TIR Kaza Yaptı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

İtfaiye, Güvenlik, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEM Otoyolu'nda TIR Kaza Yaptı - Son Dakika


13:29
Erdoğan: 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız Erdoğan: 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız
13:18
İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek
13:17
Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti
12:44
Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi
12:36
Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı
12:17
Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı
12:14
MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi
11:57
Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi

Son Dakika
13:29 Erdoğan: 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız
13:18 İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek
13:17 Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti
12:44 Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi
12:36 Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı
12:17 Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı
12:14 MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi
11:57 Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51 Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:46 Sırbistan'da seçimde hile olduğunu savunan halk, belediye binasını bastı! Cumhurbaşkanı Vucic "Evde kalın" çağrısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 13:52:11. #1.12#
SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda TIR Kaza Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement