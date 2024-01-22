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TEM Otoyolu'nda TIR, park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda TIR, park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

Tuzla TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan bir TIR, emniyet şeridinde park halinde olan bir otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve trafik durdu.

TEM Otoyolu\'nda TIR, park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı
22.01.2024 - 11:52,
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Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL Tuzla TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan TIR, emniyet şeridinde park halinde olan otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken,  TEM Otoyolu'nda trafik durdu.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Tuzla TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki TIR'ın lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle TIR, emniyet şerinde park halinde olan 27 AOC 177 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Bariyerlere çarparak durabilen TIR, yol kenarındaki ağaçları devirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü sedyeyle ambulansa taşındı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik durdu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda TIR, park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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