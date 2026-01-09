"Temiz Adıyaman Projesi" ile 33 Mahalle 8 Kez Temizlendi - Son Dakika
"Temiz Adıyaman Projesi" ile 33 Mahalle 8 Kez Temizlendi

"Temiz Adıyaman Projesi" ile 33 Mahalle 8 Kez Temizlendi
09.01.2026 17:46  Güncelleme: 22:06
Adıyaman Belediyesi, 'Temiz Adıyaman Projesi' kapsamında 33 mahalleyi 2024-2025 döneminde toplam 8 kez temizleyeceğini duyurdu. Proje, çevre kirliliğini azaltmayı ve kent yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Temizlik çalışmaları çerçevesinde 295 bin 650 kilometre yol süpürüldü ve 1 milyon 440 bin ton su ile temizlik yapıldı.

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü "Temiz Adıyaman Projesi" kapsamında 33 mahallenin tamamını, 2024–2025 döneminde 8 kez baştan sona temizleyerek örnek bir çalışmaya imza attı.

Adıyaman Belediyesi, "Temiz Adıyaman Projesi" ile 33 mahallede kapsamlı temizlik çalışması yürüterek kenti 8 kez baştan sona temizledi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından planlı ve programlı şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında; cadde ve sokaklar, meydanlar, kamu alanları ve yerleşim bölgeleri dahil olmak üzere kentin tamamı 8 ayrı turda detaylı temizliğe tabi tutuldu. Kent genelinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde yol süpürme araçlarıyla toplam 295 bin 650 kilometre yol süpürüldü. Toz ve çevresel kirliliğin önlenmesi amacıyla kullanılan yıkama ve sulama araçlarıyla ise 1 milyon 440 bin ton su ile temizlik yapıldı. Günlük çöp toplama faaliyetlerinin de artırıldığı çalışmalar kapsamında 2025 yılı boyunca 110 bin ton evsel atık ve çöp toplanarak düzenli depolama alanlarında bertaraf edildi. Böylece hem çevre kirliliğinin hem de kötü koku ve görüntü oluşumunun önüne geçildi.

"Çalışmalar, kent yaşamının kalitesini artırmayı amaçlamaktadır"

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, temizlik hizmetlerinin sürekliliğine dikkat çekerek, "Temiz Adıyaman Projesi ile kentimizin tamamını kapsayan, planlı ve sürekliliği esas alan bir temizlik anlayışını hayata geçirdik. Bu kapsamda, 33 mahallemizin her birini 2024–2025 döneminde 8 kez baştan sona temizledik. Yürüttüğümüz çalışmalar, yalnızca çevresel temizlikle sınırlı olmayıp kent yaşamının kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Belediyemiz ekipleri, aynı kararlılık ve titizlikle sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam edecektir" dedi.

Kaynak: ANKA

