Temizlik İşçisinden Örnek Davranış - Son Dakika
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Temizlik İşçisinden Örnek Davranış

Temizlik İşçisinden Örnek Davranış

Erzurum'da bir temizlik işçisi, bulduğu 30 bin doları sahibine ulaştırarak ödüllendirildi.

14.01.2025 20:46
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir temizlik işçisi, çalışırken çöp bidonunun yanında bulduğu içerisinde yaklaşık 30 bin dolar bulunan cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Aziziye Belediyesinde temizlik görevlisi 25 yaşındaki Onur Deligöz, gece çalışırken çöp bidonunun kenarında kar altında kalmış içerisinde yaklaşık 30 bin dolar olan cüzdan buldu.

İçerisindeki telefon numarasından sahibine ulaşan Deligöz, cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Olaydan haberdar olan Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, makamına davet ettiği Deligöz'ü davranışından dolayı tebrik ederek, 1 maaş ikramiye ve çeyrek altınla ödüllendirdi.

Başkan Akpunar, AA muhabirine, ekibinde Deligöz gibi insanlar yer aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Deligöz'ün örnek bir davranış sergilediğini belirten Akpunar, "Gece o saatlerde ekmek parası için temizlik ekibimiz içerisinde çalışan arkadaşımız bir kadının kaybettiği içinde yüklü miktarda para olan cüzdan bulmuş. İrtibata geçip o vatandaşımıza cüzdanını teslim etmiş. Onur'a belediye olarak 1 maaş ikramiye ve çeyrek altın hediye ediyoruz. Gelecekte de buna benzer onur verici işlere vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Deligöz de çöp arabasından düşmek üzereyken arkadaşının tuttuğu esnada cüzdanı fark ettiğini anlattı.

"Haram yemek istemedim"

Gece saatlerinde cüzdanı bulduğunu aktaran Deligöz, şunları kaydetti:

"Bidonu çekecekken kar kapatmıştı, cüzdan olduğunu bilmiyordum. Ellerim eldivenliydi, açıp bakamadım. İşim bitince kimindir diye bakmak istedim. Gizli bir bölmesi vardı, şişkindi ama bakmak istemedim. 1 saate yakın iletişim numarası aradım ve buldum, en sonunda sahibine ulaştım. Bulduğum yerde değil de başka bir yerde almak istedi, ona bulduğum yerde vermek zorunda olduğumu söyledim, anlayışla karşıladı. Ben bana düşen görevi yaptım, o da teşekkür etti. Haram yemek istemedim, Allah bana o günleri göstermesin. Daha önce 2-3 kez de telefon bulmuştum onları da sahiplerine ilettim."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Politika, Aziziye, erzurum, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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