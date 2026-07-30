Temmuz'da Bilim Dünyasında Öne Çıkan Keşifler - Son Dakika
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Temmuz'da Bilim Dünyasında Öne Çıkan Keşifler

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Orkaların oyuna benzer davranışları, yeni dinozor türü ve uzay keşifleri Temmuz ayında gündemdeydi.

"Orka" olarak da bilinen katil balinaların, avlanma sırasında "oyuna benzer" davranış sergilemesi ve Tayland'da olağan dışı uzun boynuyla dikkati çeken dinozor türünün keşfedilmesi gibi birçok bilimsel gelişme, temmuz ayında basına yansıdı.

Bilim ve teknoloji dünyasında ortaya çıkan türlü keşif, yenilik ve atılım, evrenin bilinmeyen taraflarını açığa çıkarıyor ve ufuk açmaya devam ediyor.

Bu kapsamda AA muhabiri, temmuz ayında öne çıkan bilimsel gelişme ve keşifleri derledi.

Avlarına çarparak onları parçalayan katil balinalar "oyun oynuyor" olabilir

California Körfezi'nde yapılan ve Temmuz 2024 ve Eylül 2025'te kaydedilen iki olaya ait görüntülerin incelendiği araştırmada dişi bir orkanın ölü güneş balığını kuyruğundan tuttuğu, yetişkin erkek orkanın ise hızlanarak balığa çarptığı görüldü.

Eylül 2025'te kaydedilen ikinci olayda da benzer şekilde bir dişi orkanın tuttuğu ölü güneş balığı, başka bir orkanın çarpması sonucu binlerce parçaya ayrıldı.

Görüntülerdeki katil balinaların sayısı, yaş grupları ve avla etkileşimleri incelenerek güneş balıklarının parçalanmadan önce ölü olmaları nedeniyle orkaların bu davranışı öldürmek amacıyla sergilemediği, bunun hayvanlar arasındaki sosyal etkileşimin veya oyun davranışının bir parçası olabileceği değerlendirildi.

Kayalık bir ötegezegende atmosfer keşfi

Bilim insanları, Dünya'ya 48 ışık yılı uzaklıktaki "LHS 1140 b" isimli kayalık yapıya sahip ötegezende atmosfer saptadı.

Bu keşif, yıldızına suyun var olabilmesi için uygun mesafede bulunan ve yıldızının "yaşanabilir Goldilocks Bölgesi'nde" yer alan bir kayalık gezegende gözlemlenen ilk atmosfer keşfi olarak kayda geçti.

Araştırmanın baş yazarı Collin Cherubim, gezegenin atmosferinde helyum tespit edildiğini, bunun herhangi bir kayalık ötegezegen için yapılan ilk doğrudan tespit olduğunu ifade etti.

Yeni keşfedilen dinozor türü olağan dışı uzunlukta boyna sahip

Tayland'da bilim insanları, ülkenin kuzeydoğusundaki Kalasin bölgesinde daha önce bilinmeyen bir dinozor türüne ait omur kemiği kalıntıları tespit etti.

Yapılan incelemeler sonucu bu dinozorun yaklaşık 150 milyon yıl önce yaşadığını değerlendiren bilim insanları, boyu 20 metreye kadar ulaşabilen dinozorun oldukça uzun boynuyla dikkati çektiğini ifade etti.

Bilim insanları, dinozorun uzun boyunlu otçul dinozorları kapsayan sauropod grubundaki Mamenchisauridae familyasına ait olduğunu belirleyerek yeni türe "Uragasaurus kalasinensis" adını verdi.???????

Doğal yolla gebelik sonucu tek yumurta dördüzler dünyaya geldi

Avustralya'nın Queensland eyaletinde, 34 yaşındaki Jenitar Na'amoana, 14 Temmuz'da doğal yollarla gebe kalması sonucu tek yumurta dördüz bebeklerini dünyaya getirdi.

Na'amoana'nın doktoru Alexa Bendall, yaptığı açıklamada, yeni bebekleriyle 8 çocuk annesi Na'amoana'nın "monozigotik dördüz" hamileliğinin "çok riskli ve son derece nadir" olduğunu ve bebeklerinin 28 hafta ve 4 günlükken doğduğunu aktardı.

Bendall, döllenmiş tek yumurtanın gelişim aşamasında 4 ayrı embriyoya bölünmesiyle oluşan monozigotik dördüz hamileliğin "tahminen 15 milyon hamilelikte bir görüldüğünü" belirterek, "(Dördüzlerin) aynı plasentayı paylaşması da duyulmamış bir durum." dedi.

Bir müzayedede T-rex iskeleti 50,1 milyon dolara satılarak rekor kırdı

ABD'nin New York kentinde düzenlenen açık artırmada, 183 kemikten oluşan, yaklaşık 3,8 metre yüksekliğinde ve 11,6 metre uzunluğundaki Tyrannosaurus rex (T-rex) iskeleti satışa çıkarıldı.

Tam monte edilmiş halde açık artırmaya sunulan iskeletin 20 ila 30 milyon dolara satılmasının beklendiği açıklansa da yaklaşık 10 dakika süren ve 7 kişinin katıldığı müzayedede iskelet 50,1 milyon dolara alıcı buldu.

Bugüne kadar keşfedilen en büyük ve en iyi korunmuş T-rex iskeletlerinden biri olarak bilinen fosil, bu fiyata satılarak rekor kırdı.

Kaynak: AA

Hayvanlar, Dinozor, Güncel, Bilim, Uzay, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Temmuz'da Bilim Dünyasında Öne Çıkan Keşifler - Son Dakika

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