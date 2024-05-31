Tentelerden Temizlenen Mezarlıkta Şemsiye ve Ağaçlandırma Önerisi

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Çadırkente dönen mezarlık, tentelerden temizleniyor

Daha önceden tentelerin kaldırılması için tebligatın gönderildi, süresi dolanların tenteleri kaldırıldı

Belediye ile vatandaşları karşı karşıya geldiği olayın dışında kalan tentesiz mezarlık sahipleri ise şemsiye ve ağaçlandırma önerisinde bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Kurşunlu Kent Mezarlığı'nda kabir ziyaretleri esnasında güneş ve yağmurdan korunması için vatandaşların mezarların üzerine yaptırdıkları tentelerin tebligat süresi dolanlar kaldırılmaya başlandı. Belediye ile vatandaşları karşı karşıya geldiği olayın dışında kalan tentesiz mezarlık sahipleri ise şemsiye ve ağaçlandırma önerisinde bulundu.

Antalya'nın Aksu ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kurşunlu Kent Mezarlığı'nda sayıları her geçen gün artan tenteler nedeniyle adeta çadır kenti andıran bir görüntü oluşması üzerine mezarlığa defnedilmiş merhum ve merhumelerin yakınlarına tebligat gönderildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından vatandaşlara gönderilen 'Usule aykırı yapılan mezarlar hakkında' başlıklı tebligat vatandaşla belediyeyi karşı karşıya getirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurşunlu Kent Mezarlığı'nda defin edilmiş yakını bulunan vatandaşlara gönderilen ve mezarların üzerinde bulunan tente ve güneşliklerin 15 gün içerisinde kaldırılması istenilen yazıda "İlimiz Aksu ilçesindeki Kurşunlu Şehir mezarlığında yapılmakta olan ağaçlandırma çalışması nedeniyle, müteveffanızın mezarı üzerine yapmış olduğunuz gölgelik, tente gibi yapıların " Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 tarihli ve 352 sayılı kararı" ile uygulamaya konulan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 67/1 bendi uyarınca, yazımızın tebliğ itibariyle 15 (on beş) gün içinde kaldırılması hususunu; Bilgilerinize önemle rica ederiz" denildi.

Süresi dolanların tenteleri kaldırılıyor

Süresi dolan 10'a yakın tente kaldırılırken, diğer tenteli mezar sahipleri ise süreleri dolmadan kararın durdurulmasını istiyor.

Belediye ile vatandaşları karşı karşıya geldiği olayın dışında kalan tentesiz mezarlık sahipleri ise şemsiye ve ağaçlandırma önerisinde bulundu.

2 yıl önce oğlunun hayatını kaybettiğini ve mezar yapılırken sadelik konusuna çok dikkat ettiklerini belirten Vahap Filiz, "Ben tentelere karşıyım. Güneşten ve yağmurdan şemsiye ile korunabilir. Belediye ağaçlandırma yapabilir. Ağaçlar yetiştiği zaman yağıştan da korunabilir. Benjamin ağaçları komple dikilerek buranın görünümü daha güzel olur. Benjamin güçlü ve yeşil yapraklı bir ağaç, çabuk da büyüyor" dedi.