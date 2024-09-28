Teos Çocuk Kültür Ekoloji Festivali Seferihisar\'da Gerçekleşti

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(İZMİR)- Seferihisar Çocuk Belediyesi'nde gerçekleştirilen Teos Çocuk Kültür Ekoloji Festivali, çocukları doğayla ve kültürle buluşturdu. Seferihisar'ın kültürel ve ekolojik değerlerini çocuklara aşılamayı amaçlayan festival, Cittaslow Sunday etkinlikleri kapsamında düzenlendi.

Festival boyunca "Çocuk Hakları Atölyesi", "Kültürel Miras Atölyesi", "Ekoloji ve Doğa Atölyesi", "Geçmişten Geleceğe Astronomi", "Yaratıcı Drama ve Dans Atölyesi" gibi pek çok farklı konuda atölyeler gerçekleştirildi. Her yaş grubuna hitap eden bu etkinlikler, çocukların doğayla ve bilimle daha yakından tanışmalarını sağlarken, kültürel mirası da deneyimlemelerine olanak tanıdı.

Seferihisar Belediyesi ile Kültürel ve Ekolojik Hayatı Koruma Derneği ortaklığında organize edilen etkinlikte ekoloji ve kültür konularına vurgu yaparak farkındalık yaratmayı hedeflendi. Çocukların doğayla, sanatla ve bilimle iç içe bir gün geçirdiği bu festivalde, atölyelerin yanı sıra çeşitli performanslar da yer aldı.

Seferihisarlı çocukların kültür ve ekoloji dolu bir etkinlikte buluştuğunu söyleyen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Çocuklarımızın doğa ve kültürle iç içe, eğlenerek öğrendiği bir gün yaşatmak bizler için çok değerliydi. Teos Çocuk Kültür Ekoloji Festivali, onların dünyasında doğa sevgisini ve kültürel farkındalığı pekiştiren bir etkinlik oldu. Seferihisar'ın değerlerini genç nesillere aktarmaya ve onları bilinçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Festival, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlarken, Seferihisar'ın yerel değerlerinin tanıtılmasına destek oldu.