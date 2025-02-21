Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İstanbul'da Temaslarda Bulundu

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Halk TV Program Müdürü Kürşad Oğuz, Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Alev Coşkun ve İstanbul Baro Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu'nu ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İstanbul'da bir dizi temasta bulundu. Başkan Ataç, ilk olarak Halk TV İstanbul bürosunu ziyaret ederek Program Müdürü Kürşad Oğuz ile bir araya geldi. Ziyarette Başkan Ahmet Ataç, bilirkişi soruşturması kapsamında tutuklanan Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın yanında olduğunu belirtti. Başkan Ataç'a ziyaretlerinde CHP İl Başkanı Talat Yalaz da eşlik etti.

"Yüz Yılın Tanığı Cumhuriyet Gazetesi 100 Yaşında" kitabı hediye edildi

Halk TV ziyaretinin ardından Cumhuriyet Gazetesi'nin İstanbul bürosunu ziyaret eden Başkan Ataç, Cumhuriyet Vakfı Başkanı, Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Alev Coşkun, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı, Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Arif Kızılyalın, Cumhuriyet Gazetesi Yazı işleri Müdürü Cafer Kurt ve Haber Merkezi Muhabiri Engin Deniz İpek ile bir araya geldi. Ziyarette gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhuriyet Vakfı Başkanı, Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Coşkun, ziyaret anısına "Yüz Yılın Tanığı Cumhuriyet Gazetesi 100 Yaşında" isimli kitabı hediye etti.

İstanbul Barosu'na ziyaret

İstanbul temasları kapsamında Başkan Ataç son olarak İstanbul Baro Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu'nu ziyaret etti. Başkan Ataç ziyarette, "Barolarımız, Türkiye hukukunun temel taşlarındandır. İçinden geçtiğimiz sıkıntılı günlerde, hukukun üstünlüğüne en çok ihtiyaç duyulan şu yıllarda, barolarımızın üzerine de büyük görevler düşüyor. İstanbul Baro Başkanımız Av. Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu'na hukukun üstünlüğü ve demokrasi adına yaptığı çalışmalarda başarılar diliyoru" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baro Başkanı Kaboğlu da Başkan Ataç'a çalışmalarında başarılar diledi.