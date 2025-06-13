Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Muhtarlarla Buluştu

13.06.2025 15:20  Güncelleme: 15:53
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek bölgedeki çalışmalar ve iş birliği hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ataç, halkın nitelikli ve huzurlu bir yaşam sürmesi için çaba göstereceklerini vurguladı.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı'nda göreve yapan mahalle muhtarları ile buluştu. Ataç, "Amacımız vatandaşımızın daha nitelikli daha güzel daha huzurlu yaşantısı olması. Biz Eskişehir sevdalısıyız, Eskişehir'e hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda yer alan hangar binasında Tepebaşı bölgesinde görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Buluşmaya muhtarların yanı sıra başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.

Buluşmada konuşan Başkan Ataç, şunları söyledi:

"Muhtarlarımızla bir araya gelmek bizim için çok önemli. Geleceğe doğru nasıl hareket edeceğimize karar vereceğimiz bir toplantı. Tepebaşı'nı birlikte yönetiyoruz. Sizlerin katkılarını her zaman takdir ediyorum. Tepebaşı bölgesinde muhtar belediye ilişkileri gerçekten başka illere, başka belediyelere baktığımda çok farklı. Daha samimi, daha sıcak, herkes daha iyi bir iş yapabilme derdinde. Bu da belediye başkanı olarak beni sevindiriyor. Sizler bölgenizin, mahallenizin liderisiniz. Bizim göremediklerimizi siz görüyorsunuz. Bunları bize bildiriyorsunuz ve düzeltiliyor. Bu çok anlamlı ve çok önemli.

Amacımız halkımızın daha nitelikli, daha güzel, daha huzurlu yaşantısı olması. Eğer vatandaşımızın yüzü gülerse bizlerin de yüzü güler. Bu sıcak ilişkinin devamından yanayım. Bu iş birliği her zaman bizi başarılı kılıyor. Yolumuza devam edeceğiz. Biz Eskişehir sevdalısıyız, Eskişehir'e hizmet etmeye devam edeceğiz."

"Bizleri önemsiyorsunuz bizler de sizleri çok önemsiyoruz"

Bahçelievler Mahalle Muhtarı Sülbiye Bilen, "Bu güzel etkinlik ve mahallelerimize verdiğiniz hizmetlerden dolayı Başkanımız Ahmet Ataç'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizleri önemsiyorsunuz bizler de sizleri çok önemsiyoruz" diye konuştu.

"Bir sorunumuz olursa geleceğimiz yer Tepebaşı Belediyesi oluyor"

Kavacık Mahalle Muhtarı Veli Oflaz ise "Bizleri her zaman birlik ve beraberlik içerisinde bugünlere kadar taşıyan Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanımız ve ekibi, muhtarların, halkın herkesin yanında oldu. İyi günde kötü günde bizleri ve halkımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Nerede bir sorunumuz, nerede bir sıkıntımız olursa geleceğimiz yer Tepebaşı Belediyesi oluyor. Bundan dolayı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından muhtarlar, mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ileterek, istek ve önerilerini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika

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