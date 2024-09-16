Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Üreticilerle Bir Araya Geldi

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sakintepe Mahallesi'nde üretici ve tarım emekçileri ile sera ve tarlalarında bir araya geldi. Ataç, "Tepebaşı'ndaki üretimle iftihar ediyoruz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, tarım üreticilerine hizmet veren Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nda incelemelerde bulundu. Ataç, Ürünlerin muhafaza edilmesi noktasında kolaylık sağlayan soğuk hava deposunda Eskişehir Yeşil Sakarya Yaş Sebze ve Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan ile birlikte yetkililerden bilgi aldı. Ardından Ataç ve Buluşan birlik üyesi çiftçileri ziyaret etti.

Tarlalarda hasadı yapılan ürünler hakkında bilgiler alan Ataç, şöyle konuştu:

"Tepebaşı'nda başta Fevziçakmak ve Sakintepe Mahallelerimiz olmak üzere tüm bölgemizde gerçekleşen tarımsal üretim ile övünüyorum, gurur duyuyorum. Çünkü bu noktalardan çıkan yeşillik, sebze gibi ürünler 13-14 farklı şehre gidiyor. Demek ki topraklarımız verimli ve üreticilerimizin de verdiği emekle kaliteli ürünler elde ediliyor. Böylelikle diğer illerden talep geliyor. Yıllar önce ben bir marketin raflarında görmüştüm, marulların üzerinde 'Eskişehir Tepebaşı'ndan' yazıyordu, çok hoşuma gitmişti. Özellikle son 5 yılda yapılan sera çalışmaları ile 12 ay üretim yapılabiliyor, çok verimli oldu. Biz de üreticilerimize elimizden gelen desteği veriyoruz, Sakintepe Soğuk Hava Depomuz üreticilerimizin hizmetinde. Bu sayede ürünlerini koruyup muhafaza edebiliyor ve ürünler tazelikle tüketiciye sunulabiliyor. Neticede Tepebaşı'ndaki bu üretim ile iftihar ediyoruz. Her türlü yeşillik burada yetiştirilebiliyor, üreticilerimize çok teşekkür ediyorum. Onların bu verimli üretimi sadece kendilerine değil Eskişehir'e de değer katıyor. Burada yetişen ürünler ilk olarak Eskişehir pazarlarına gidiyor, kentimizde fiyatların uygun olmasının bir nedeni de budur. Üreticilerimizin her zaman yanında olacağız."

Eskişehir Yeşil Sakarya Yaş Sebze ve Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan ise Başkan Ataç'a teşekkür ederek, "Bu yıl üreticimizin hakikatten büyük sıkıntıları var. Üretip de satamamak gibi. Bizim üreticimizin çoğu kendi ürettiğini kendi satmakta fazla olanları farklı illere gönderiyor. Biz burada Tepebaşı Belediyemiz ile birlikte üreticimizin ürünlerini soğuk hava deposuna koyuyor ve taze taze satıyor. Bu bizim için çok önemli. Üretici olarak Tepebaşı Belediyesi'nden çok güzel bir hizmet alıyoruz. Böyle desteklerimiz olduğu sürece üretmeye devam edeceğiz. Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum hem gelip bizleri ziyaret ettiği için hem de üretime destek olduğu için" dedi.

Başkan Ataç, ziyarette bulunduğu her bir üreticiye tarıma verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederek 'Bereket Tuğlası' takdim etti.

Ziyaretlerde ayrıca CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, Sakintepe Mahalle Muhtarı Osman Alem ve Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler de Başkan Ataç'a eşlik etti.