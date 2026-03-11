Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "10 Yıldır Düzenlediğimiz Programlarla 850 Bin Vatandaşımızla Aynı Sofrayı Paylaştık"

(ESKİŞEHİR) – Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği iş birliğiyle düzenlenen iftar programında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "10 yıldır düzenlediğimiz programlarla 850 bin vatandaşımızla aynı sofrayı paylaştık" dedi.

Ataç, Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği iş birliğiyle Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Dernek Başkanı Davut Mülayim, dernek üyeleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

İftar sofralarını tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet eden Ataç, sokak iftarlarının kent kültürü ve sosyal dayanışma açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Ataç, şunları söyledi:

"Sokak iftarlarını komşuluk ilişkileri için önemsiyoruz"

"Tepebaşı Belediyesi olarak yaklaşık 10 yıldır düzenlediğimiz iftar programlarında 850 bin vatandaşımız aynı sofrada buluştu. Sokak iftarlarını bu yüzden çok önemsiyoruz. Burada insanlar bir araya geliyor, sohbet ediyor ve birbirini tanıyor. Aynı sofrayı paylaşmanın sıcaklığıyla zayıflayan komşuluk ilişkileri yeniden güçleniyor. Bir kentin gerçek gücü; o kentte yaşayan insanların birbirini tanımasından, selamlaşmasından ve dayanışma içinde olmasından gelir. Maalesef günümüzde aynı apartmanda oturup birbirini tanımayan, kapısını çalmayan insanlar haline geldik. Bu sofralar, özlediğimiz o bir arada olma kültürünü yeniden canlandırıyor. Tepebaşı'nda bu dayanışma ve dostluk ikliminin artarak devam etmesini diliyorum."

Yoğun katılımın olduğu program, iftar yemeğinin ardından edilen dualar ve sohbetlerle sona erdi.