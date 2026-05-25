Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Bayram Sevinci, Geçim Sıkıntısının Gölgesinde Kalıyor"

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kurban Bayramı öncesinde yaptığı pazar ziyaretinde; esnaf ve vatandaşın en önemli gündeminin geçim sıkıntısı olduğunu belirterek, "Bayram sevinci, geçim sıkıntısının gölgesinde kalıyor" dedi.

Ahmet Ataç, bayram öncesinde ziyaret ettiği pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Ataç, şunları söyledi:

"Kurban Bayramı öncesinde hemşerilerimizle ve esnafımızla bir araya geldiğimizde gördüğümüz tablo, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı çok açık biçimde ortaya koyuyor. Pazar yerlerinde, çarşıda, sokakta vatandaşımızın da esnafımızın da aynı derdi paylaştığını görüyoruz: Geçim derdi... Bir yanda sofrasına uygun fiyatla ürün götürmeye çalışan vatandaşımız var; diğer yanda artan maliyetler, kira, elektrik, akaryakıt, vergi ve ürün giderleri altında ayakta kalmaya çalışan esnafımız var. Bayram öncesi olması gereken canlılık ve bereket ne yazık ki yerini hesap kitap kaygısına bırakmış durumda."

"GERÇEK GÜNDEM SOKAKTA"

Eskiden vatandaşımız bayram alışverişi için pazara, çarşıya umutla çıkardı. Bugün ise insanlar hangi üründen ne kadar kısabileceğini düşünüyor. Esnafımız da satış yapamamaktan, maliyetini karşılayamamaktan yakınıyor. Bu tablo yalnızca ekonomik bir sorun değil; aynı zamanda insanların hayatını ve bayram sevincini de etkileyen derin bir geçim krizidir. Gerçek gündem sokakta, sofrada.

Biz halkın içinde olmaya, vatandaşımızın sesini duymaya devam edeceğiz. Çünkü gerçek gündem, masa başında değil; pazarda, çarşıda, sokakta, vatandaşın sofrasında görülür. İnsanlarımız artık 'Geçinemiyoruz' demenin de ötesine geçti; 'Açız' diyor. Bu sözü duymak ve gereğini yapmak, yöneten herkesin sorumluluğudur.

Bugün her zamankinden daha fazla halkın yükünü hafifletecek politikalara ihtiyaç var. Biz Tepebaşı'nda imkanlarımız ölçüsünde vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Esnafımızın da emeklimizin de işçimizin de dar gelirli ailelerimizin de sesini duyurmaya devam edeceğiz.

Dileğimiz, hiçbir yurttaşımızın bayram sofrasına kaygıyla oturmadığı, hiçbir esnafımızın kepengini umutsuzlukla açmadığı günlere hep birlikte ulaşmaktır. Bayramın ruhuna yakışan da budur: Dayanışmayı büyütmek, umudu diri tutmak ve halkın yanında durmak."