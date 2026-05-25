Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Bayram Sevinci, Geçim Sıkıntısının Gölgesinde Kalıyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Bayram Sevinci, Geçim Sıkıntısının Gölgesinde Kalıyor"

25.05.2026 09:25  Güncelleme: 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kurban Bayramı öncesi pazar ziyaretinde esnaf ve vatandaşın geçim sıkıntısı çektiğini belirterek, 'Gerçek gündem sokakta, sofrada' dedi.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kurban Bayramı öncesinde yaptığı pazar ziyaretinde; esnaf ve vatandaşın en önemli gündeminin geçim sıkıntısı olduğunu belirterek, "Bayram sevinci, geçim sıkıntısının gölgesinde kalıyor" dedi.

Ahmet Ataç, bayram öncesinde ziyaret ettiği pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Ataç, şunları söyledi:

"Kurban Bayramı öncesinde hemşerilerimizle ve esnafımızla bir araya geldiğimizde gördüğümüz tablo, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı çok açık biçimde ortaya koyuyor. Pazar yerlerinde, çarşıda, sokakta vatandaşımızın da esnafımızın da aynı derdi paylaştığını görüyoruz: Geçim derdi... Bir yanda sofrasına uygun fiyatla ürün götürmeye çalışan vatandaşımız var; diğer yanda artan maliyetler, kira, elektrik, akaryakıt, vergi ve ürün giderleri altında ayakta kalmaya çalışan esnafımız var. Bayram öncesi olması gereken canlılık ve bereket ne yazık ki yerini hesap kitap kaygısına bırakmış durumda."

"GERÇEK GÜNDEM SOKAKTA"

Eskiden vatandaşımız bayram alışverişi için pazara, çarşıya umutla çıkardı. Bugün ise insanlar hangi üründen ne kadar kısabileceğini düşünüyor. Esnafımız da satış yapamamaktan, maliyetini karşılayamamaktan yakınıyor. Bu tablo yalnızca ekonomik bir sorun değil; aynı zamanda insanların hayatını ve bayram sevincini de etkileyen derin bir geçim krizidir. Gerçek gündem sokakta, sofrada.

Biz halkın içinde olmaya, vatandaşımızın sesini duymaya devam edeceğiz. Çünkü gerçek gündem, masa başında değil; pazarda, çarşıda, sokakta, vatandaşın sofrasında görülür. İnsanlarımız artık 'Geçinemiyoruz' demenin de ötesine geçti; 'Açız' diyor. Bu sözü duymak ve gereğini yapmak, yöneten herkesin sorumluluğudur.

Bugün her zamankinden daha fazla halkın yükünü hafifletecek politikalara ihtiyaç var. Biz Tepebaşı'nda imkanlarımız ölçüsünde vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Esnafımızın da emeklimizin de işçimizin de dar gelirli ailelerimizin de sesini duyurmaya devam edeceğiz.

Dileğimiz, hiçbir yurttaşımızın bayram sofrasına kaygıyla oturmadığı, hiçbir esnafımızın kepengini umutsuzlukla açmadığı günlere hep birlikte ulaşmaktır. Bayramın ruhuna yakışan da budur: Dayanışmayı büyütmek, umudu diri tutmak ve halkın yanında durmak."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: 'Bayram Sevinci, Geçim Sıkıntısının Gölgesinde Kalıyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de okul çıkışında akran zorbalığı kamerada: Saçından tuttukları kızı tekme tokat darp ettiler Arnavutköy'de okul çıkışında akran zorbalığı kamerada: Saçından tuttukları kızı tekme tokat darp ettiler
Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı
Demir kapıdan atlayan CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
Duyanlar inanamıyor: Burada kurbanlık düve ve tosunlar 45 bin liraya satılıyor Duyanlar inanamıyor: Burada kurbanlık düve ve tosunlar 45 bin liraya satılıyor
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu

09:38
Ederson’dan İlkay’a büyük ayıp
Ederson'dan İlkay'a büyük ayıp
09:30
Fenerbahçe’den Salah bombası: Süper Lig’i sallamaya geliyor
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor
08:23
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
08:21
CHP Genel Merkezi’ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
08:14
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi
07:03
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 09:50:37. #7.12#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Bayram Sevinci, Geçim Sıkıntısının Gölgesinde Kalıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.