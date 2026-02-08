Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Gençlerle Bir Araya Geldi: "Geleceği Birlikte Kuracağız"

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sarıcakaya'dan Eskişehir'e gezmek için gelen gençlerle bir araya geldi. Buluşmada gençlere hitap eden Ataç, "Şunu bilin; bu kentte kimse yalnız değil. Bu kentte gençlerin hayalleri sahipsiz değil. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Geleceği birlikte kuracağız" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Çamlıca Deneyimli Kafe'de gerçekleşen buluşmaya Ataç'ın yanı sıra CHP Sarıcakaya İlçe Başkanı Hasan Yılmaz, CHP Sarıcakaya İlçe Kadın Kolları Başkanı Safiye Kesgin, CHP Sarıcakaya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Ali Turan ve gençler katıldı.

Buluşmada konuşan Ataç, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu belirterek, şunları söyledi:

"Sizden sadece sabretmenizi değil, umut etmenizi, sorgulamanızı ve hayal kurmaktan vazgeçmemenizi istiyoruz. Belediye olarak görevimiz; sizin yolunuzu açmak, yükünüzü hafifletmek ve yanınızda durmaktır. Şunu bilin; bu kentte kimse yalnız değil. Bu kentte gençlerin hayalleri sahipsiz değil. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Geleceği birlikte kuracağız."

10 binlerce genç Tepebaşı Belediyesi'nin hizmetlerinden yararlandı

"Gençler yalnız kalmasın, eğitimden kopmasın, hayatın yüküyle baş başa bırakılmasın. Bu nedenle 2022'den bu yana, hafta içi her gün üniversiteli gençlerimize ücretsiz akşam yemeği veriyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 65 bin gencimiz bu dayanışma sofrasında bir araya geldi. Gençlik merkezimiz de yalnızca kurs verilen binalar değil; gençlerin nefes aldığı, kendini güvende hissettiği, ürettiği ve sosyalleştiği yaşam alanlarıdır. Son 3 yılda gençlik merkezimizde; 18 bine yakın genç eğitim ve kurslardan yararlandı, 10 bine yakın gencimiz sabah çorbasıyla güne başladı, 2 bin 600'den fazla genç ücretsiz çamaşır yıkama hizmetinden faydalandı, 15 binden fazla gencimize ücretsiz çay ikram ettik. Ayrıca üniversite tercih dönemlerinde ise yaklaşık 400 gencimize rehberlik sunduk. Ders çalışma alanları, bilgisayar ve kütüphanelerimizden de 17 bine yakın gencimiz faydalandı. Kısacası biz şuna inanıyoruz; bir genç, 'Ben bu şehirde yalnız değilim' diyebiliyorsa, işte o şehir görevini yapıyor demektir."

Buluşma, Ataç'ın gençlerin sorularını cevaplandırması ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.