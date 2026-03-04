Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Yeşiltepe'de Düzenlenen İftar Programına Katıldı

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Yeşiltepe Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlar ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Yeşiltepe Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Başkan Ataç'a, Tepebaşı Belediyesi başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de eşlik etti. Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz tarafından düzenlenen iftarda, Başkan Ataç ve mahalle sakinleri aynı sofrada buluştu. Vatandaşlarla selamlaşan Ataç, iftar öncesinde mahalle halkı ile sohbet ederek istek ve önerilerini dinledi. Tepebaşı Belediyesi olarak 10 yıldır düzenlenen iftar programlarında 850 bin vatandaşın aynı sofrayı paylaştığını hatırlatan Ataç, bu tür iftarların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz de sokak iftarına katılım sağlayan Başkan Ataç'a ve mahalle sakinlerine teşekkür ederek, geleneksel hale gelen bu buluşmaları sürdürmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Başkan Ataç Yeşiltepe iftarının ardından Eskişehir Şoförler Odası tarafından düzenlenen iftar programına da katıldı. Burada CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, EBB Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve oda üyeleri ile bir araya gelen Ataç, katılımcılara hayırlı ramazanlar diledi.

Öte yandan, Tepebaşı Belediyesi ve Dost Dernekleri Federasyonu ortaklığıyla Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen iftar programı da yoğun katılımla gerçekleştirildi.