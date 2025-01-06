Tepebaşı Belediyesi, 2024'te 6 bin 83 Vatandaşa Evde Bakım Hizmeti Sunduyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tepebaşı Belediyesi, 2024'te 6 bin 83 Vatandaşa Evde Bakım Hizmeti Sunduyor

Tepebaşı Belediyesi'nin Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV), 2024 yılında 65 yaş ve üstü 6 bin 83 vatandaşa ulaşarak çeşitli sağlık ve bakım hizmetleri sunmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, hizmetlerin önemine vurgu yaptı.

06.01.2025 13:07  Güncelleme: 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV), 2024 yılında 65 yaş ve üstü 6 bin 83 vatandaşa ulaştı. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Bir hekim olarak sağlık alanında vatandaşlarımıza ulaştırdığımız hizmetlerin çok önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik evde sağlık ve bakım hizmetleri uygulaması TEBEV, vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. TEBEV ekipleri tarafından evde verilen sağlık hizmetleri kapsamında tansiyon, ateş, şeker ölçümleri yapılırken tıbbi malzeme desteği sağlanıyor. Ekipler ayrıca, vatandaşların kullandıkları ilaçların takibi, sağlık durumları ve dikkat edilmesi gereken konuları hakkında da bilgilendirmede bulunuyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren TEBEV, eczane ve market alışverişine kadar pek çok hizmet veriyor. TEBEV görevlileri ayrıca vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini de dinleyerek resmi kurumlardaki işlemlerini takip ediyor. TEBEV'in hizmetlerinden 65 yaş üstü yaşlılar, tedaviye yönlendirilmesi gereken mağdur hastalar, yalnız yaşayıp kendi bakımını sağlayamayanlar, yatalak durumda olanlar, evde sağlık bakımına ihtiyaç duyan hastalar, sosyal güvencesi bulunmayanlar ve sağlık hizmetine ulaşamayan vatandaşlar yararlanabiliyor.

TEBEV 2024'te 6 bin 83 vatandaşa ulaştı

TEBEV ekipleri, 2024 yılında da ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmayarak 6 bin 83 kişiye hizmet sağladı. Ekipler, 3 bin 295 vatandaşı evde ziyaret ederken 627 vatandaşın ev temizliğini gerçekleştirdi. TEBEV bünyesindeki 402 vatandaşın sürekli olarak sağlık durumu takip edilirken, 318 kişinin sağlık bakımları, 744 hastaneye ulaşım, 360 fizik tedavi desteği ve 26 kişiye de hastane refakati sağlandı. Ayrıca 99 kişiye tıbbi malzeme desteği sunulurken, 212 vatandaşa da yardımcı araç desteğinde bulunuldu.

"Yaşam alanlarında ihtiyaç duydukları iyileştirmeleri özenle sağlıyoruz"

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, TEBEV'in çok önemli bir görevi başarı ile sürdürdüğünü belirterek, "Tepebaşı Belediyesi, sağlık konusunda da Türkiye'ye örnek konumda. TEBEV, herhangi bir maddi geliri olmayan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza belediyenin imkanları ile her türlü yardımı sağlıyor. Ayrıca yaşam alanlarında ihtiyaç duydukları iyileştirmeleri de özenle sağlıyoruz. Sağlık kontrolü ya da diğer TEBEV hizmetlerinden faydalanan vatandaşlarımız ile ben de iletişim halindeyim. TEBEV'den aldığımız olumlu geri dönüşler sayesinde, ne kadar güzel bir hizmet gerçekleştirdiğimizi de anlayabiliyoruz. Bir hekim olarak sağlık alanında vatandaşlarımıza ulaştırdığımız hizmetlerin çok önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

TEBEV ekiplerinin sağlık kontrolü gerçekleştirdiği vatandaşlar da verilen hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ahmet Ataç, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi, 2024'te 6 bin 83 Vatandaşa Evde Bakım Hizmeti Sunduyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:10 Osman Gökçek, TBMM’ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
14:08 Pervin Buldan’dan “Süreç nasıl gidiyor“ sorusuna tek cümlelik yanıt Pervin Buldan'dan "Süreç nasıl gidiyor?" sorusuna tek cümlelik yanıt
13:54 DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek
13:27 DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı
12:26 Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı Bu markalardan uzak durun Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun
21:00 Fenerbahçe, Hatayspor’u Kadıköy’de 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Hatayspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti
20:30 Fenerbahçe’de takımın yıldızı Konyaspor maçında forma giyemeyecek Fenerbahçe'de takımın yıldızı Konyaspor maçında forma giyemeyecek
20:02 Fenerbahçe’den taraftarlara saç baş yolduran istatistik Fenerbahçe'den taraftarlara saç baş yolduran istatistik
20:01 Hakkında soruşturma başlatılan Tanju Özcan geri adım atmadı: Yapmaya devam edeceğim Hakkında soruşturma başlatılan Tanju Özcan geri adım atmadı: Yapmaya devam edeceğim
19:46 Tribünler çileden çıktı: Kadıköy’de Ali Koç’a büyük şok Tribünler çileden çıktı: Kadıköy'de Ali Koç'a büyük şok
19:43 “Hayalim sevişirken ölmek“ diyen Gerede’nin tepkilere yanıtı da olay "Hayalim sevişirken ölmek" diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay
19:33 Hastalardan sadece genç ve güzel olanları hastaneye nakletmişler Hastalardan sadece genç ve güzel olanları hastaneye nakletmişler
19:22 Turizm ve etkinlik sektörünün devleri ACE of M.I.C.E. ile buluştu Turizm ve etkinlik sektörünün devleri ACE of M.I.C.E. ile buluştu
19:11 Emrullah Köroğlu’dan yeni marka: SUCCESSO Emrullah Köroğlu'dan yeni marka: SUCCESSO
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 14:35:23. #1.11#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi, 2024'te 6 bin 83 Vatandaşa Evde Bakım Hizmeti Sunduyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.