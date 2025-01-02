Tepebaşı Belediyesi 2024 Yılında 6 Milyon Ton Atık Geri Dönüştürdü - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi 2024 Yılında 6 Milyon Ton Atık Geri Dönüştürdü

Tepebaşı Belediyesi, 2024 yılında toplamda 6 milyon 633 bin 494 kilogram atık toplayarak geri dönüşüm çalışmalarına katkıda bulundu. Belediye, çevre koruma bilinci ile atıkların geri kazanımını artırmak için çeşitli sistemler ve kampanyalar yürütüyor.

02.01.2025 11:17  Güncelleme: 12:57
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, her yıl binlerce ton atığın geri dönüşümü ile kazanım sağlarken çevreyi de korumuş oluyor. 2024 yılında da 6 milyon 633 bin 494 kilogram atık toplanarak geri dönüştürüldü.

2024 yılında da tonlarca atığın geri kazanımını sağlayan Tepebaşı Belediyesi, atık toplama sisteminin düzenli işleyişi ve toplama miktarları açısından verimli bir yılı geride bıraktı. Tepebaşı Belediyesi, geri kazanım çalışmaları kapsamında 2024 yılında; 6 milyon 347 bin 830 kilogram ambalaj atığı, 111 bin 730 kilogram bitkisel atık yağ, 231 kilogram atık pil, 156 bin 405 kilogram tekstil atığı, 3 bin 980 kilogram atık ilaç, 10 bin 420 kg ömrünü tamamlamış lastik, bin 378 kilogram madeni yağ ve bin 520 kilogram elektronik eşya atığı olmak üzere toplam 6 milyon 633 bin 494 kilogram atık toplamayı başardı.

2009 yılından beri ilçede geri dönüşüm atıklarını toplayan Tepebaşı Belediyesi, 2020 yılında Sıfır Atık Yönetim Planı oluşturarak, ilçedeki geri dönüştürülebilir atıkların toplanması için Sıfır Atık Belgesi aldı. Ayrıca 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ile 13 farklı kategorideki atık, ayrıştırılarak geri dönüştürülebiliyor. Elektrikli ve elektronik eşya atıkları, atık lastikler, atık ilaçlar, atık piller gibi atıklar, vatandaşların talepleri doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından evlerden alınabiliyor. Vatandaşlar da 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne atıklarını kendileri ulaştırabiliyor.

Geri dönüşüm çalışmalarının önemine değinen Başkan Ataç, şunları söyledi:

"300'e yakın toplama noktası oluşturduk"

"Çalışmalarımız ile 2024 yılında tonlarca atığı dönüştürdük. Bu sayede çevreyi korurken ülke ekonomisine de katkı sağlıyoruz. Atık toplama sisteminin düzenli işleyişi, toplama miktarları açısından verimli bir yılı geride bıraktık. 2009 yılında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kurmamız ile birlikte Tepebaşı'nda atıkların kaynağında ayrı toplanması için kapıdan kapıya bilgilendirme çalışmaları yapılırken, 2012 yılı itibariyle bütün mahallelerden ambalaj atıkları ve bitkisel atık yağların toplanmasına yönelik sistem kuruldu ve Türkiye'deki en yaygın toplama ağlarından birini oluşturduk. Mahallelerde, okullarda, iş yerlerinde yapılan bilgilendirme çalışmaları ile Tepebaşı halkının duyarlılığı birleşince, atık toplama rakamlarında her yıl artış sağladık. 2020 yılında 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni faaliyete geçirdik ve belediye hizmet binamız da Sıfır Atık Belgesi alan Eskişehir'in ilk belediyesi olmayı başardı. Ayrıca Doğal Yaşam Merkezi, Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Su Sporları Merkezi, Alzheimer Konukevi ile Fen İşleri Şantiyesi de Tepebaşı Belediyesi'nin Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan merkezleri arasında. Ambalaj atıklarını toplamak için mahallelerin yapısına uygun şekilde ambalaj atık toplama aparatları; kutu, sepet, kumbara, kafes, pet şişe ve cam şişe toplama aparatları konumlandırdık. Bitkisel atık yağların toplanması için ise okullar, siteler, muhtarlıklar, Belde Evleri'ne bitkisel atık yağ bidonları yerleştirdik. Böylelikle yaklaşık 300'e yakın toplama noktası oluşturduk. Hem ekonomiye hem de çevrenin korunmasına karşı duyarlılık örneği sergileyen Eskişehir kent halkına ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi 2024 Yılında 6 Milyon Ton Atık Geri Dönüştürdü - Son Dakika

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