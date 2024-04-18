Tepebaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutluyor

Tepebaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için bir dizi etkinlik düzenleyecek.
(ESKİŞEHİR) Tepebaşı Belediyesi, 23 Nisan Salı günü birbirinden renkli etkinlikleri, kent halkı ile buluşturacak. Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliği ile düzenlenecek etkinlikler Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda gerçekleşecek. Etkinlikler arasında atölyeler, oyunlar, yüz boyama etkinliği, planetaryum film gösterimi yer alacak.
Belediye yetkilileri, tüm Eskişehirlileri 23 Nisan Salı günü 13.30-17.00 saatleri arasında yapılacak etkinliklere katılmaya ve 23 Nisan coşkusunu paylaşmaya davet etti.
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