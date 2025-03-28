Tepebaşı Belediyesi Bayram Öncesi İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzattı

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi, TEBEV hizmetleri kapsamında yaklaşık 100 ihtiyaç sahibi vatandaşın evinde bayram temizliği ve bakım, onarım çalışması yaptı.

Tepebaşı Belediyesi, Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV) ile Ramazan Bayramı öncesinde takip ettiği evlerde bayram temizliği gerçekleştirdi.

TEBEV, Ramazan Bayramı öncesinde geçim sıkıntısı çeken ya da kimsesi olmayan vatandaşların yanında olmaya ve yardım elini uzatmaya devam ediyor. Ekipler bu kapsamda yaklaşık 100 evde temizlik çalışması gerçekleştirdi.