Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evleri, 28 Branşta 4 Bin 754 Kursiyere Hizmet Veriyor

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, belde evleri aracılığıyla ücretsiz eğitim ve kursları sürdürüyor. Şubat ayı itibarıyla 24 belde evi ve 9 deneyimli kafede açılan 28 branştaki kurslarda, 4 bin 754 kursiyere hizmet veriliyor.

Tepebaşı Belediyesi belde evlerinde verilen kurslar arasında ahşap boyama, amigurumi, çini tasarımı, dantel anglez, dekoratif el sanatları, ev mefruşatı, giyim, iğne oyası, İngilizce, kadife işlemeciliği, kağıt rölyef, kağıt takı ve sepet örücülüğü, kara kalem çalışması, keçe aksesuarları yapımı, kırkyama, makrome, minyatür kilim dokuma, okuma yazma, oyuncak tasarımı, örgü, pilates, punch, seramik, takı tasarımı, tecvidli Kur'an-ı Kerim okuma, tutkal hamuru figürlendirme, yağlı boya resim ve yoga yer alıyor.

Bu dönem ayrıca diksiyon ve ses eğitimi branşı da yeni açılarak belde evlerinde ilk kez kursiyerlerle buluşuyor. Öte yandan çocuklara yönelik hizmetler de belde evlerinde devam ediyor. Çocuk oyun grupları kapsamında 36–57 ay arasındaki 151 çocuk, 6 belde evinde hizmet alıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin kent genelinde toplam 25 belde evi ve 12 deneyimli kafe ile hizmet verdiğini belirten Belediye Başkanı Ahmet Ataç, belde evlerinin mahalle yaşamındaki önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Belde evlerimiz bizim için sadece kurs verilen alanlar değil; insanların bir araya geldiği, kendini iyi hissettiği, paylaşmanın ve üretmenin değerini yeniden hatırladığı, kazanım elde ettiği yerler. Burada el emeğiyle bir şeyler ortaya koyuluyor ama aynı zamanda dostluklar kuruluyor, komşuluklar güçleniyor. Özellikle kadınlarımızın kendi potansiyellerini keşfetmeleri, çocuklarımızın güvenli ve sıcak ortamlarda büyümeleri bizim için çok kıymetli. Biz Tepebaşı'nda sosyal belediyeciliği, sadece hizmet sunmak olarak görmüyoruz. Amacımız insanın hayatına dokunmak, onunla aynı duyguda buluşmak. Belde evlerimizde açılan her kurs, her etkinlik aslında yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Buraya gelen her hemşehrimizin kendine olan güveninin arttığını görmek, yüzünde oluşan gülümseme bizim en büyük motivasyonumuz. Tepebaşı'nda kimsenin kendini yalnız hissetmediği, herkesin üretebildiği ve kendini ifade edebildiği bir kent anlayışıyla çalışıyoruz. Belde evlerimiz ve deneyimli kafelerimizle bu dayanışma kültürünü mahalle mahalle büyütmeye, bu sıcaklığı her eve taşımaya devam edeceğiz."