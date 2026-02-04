Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evleri, 28 Branşta 4 Bin 754 Kursiyere Hizmet Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evleri, 28 Branşta 4 Bin 754 Kursiyere Hizmet Veriyor

04.02.2026 12:53  Güncelleme: 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediyesi, belde evleri aracılığıyla 28 farklı branşta ücretsiz eğitim ve kurslar sunarak 4 bin 754 kursiyere hizmet veriyor. Kurslar arasında çeşitli el sanatları, dil eğitimi ve çocuk hizmetleri de bulunuyor.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, belde evleri aracılığıyla ücretsiz eğitim ve kursları sürdürüyor. Şubat ayı itibarıyla 24 belde evi ve 9 deneyimli kafede açılan 28 branştaki kurslarda, 4 bin 754 kursiyere hizmet veriliyor.

Tepebaşı Belediyesi belde evlerinde verilen kurslar arasında ahşap boyama, amigurumi, çini tasarımı, dantel anglez, dekoratif el sanatları, ev mefruşatı, giyim, iğne oyası, İngilizce, kadife işlemeciliği, kağıt rölyef, kağıt takı ve sepet örücülüğü, kara kalem çalışması, keçe aksesuarları yapımı, kırkyama, makrome, minyatür kilim dokuma, okuma yazma, oyuncak tasarımı, örgü, pilates, punch, seramik, takı tasarımı, tecvidli Kur'an-ı Kerim okuma, tutkal hamuru figürlendirme, yağlı boya resim ve yoga yer alıyor.

Bu dönem ayrıca diksiyon ve ses eğitimi branşı da yeni açılarak belde evlerinde ilk kez kursiyerlerle buluşuyor. Öte yandan çocuklara yönelik hizmetler de belde evlerinde devam ediyor. Çocuk oyun grupları kapsamında 36–57 ay arasındaki 151 çocuk, 6 belde evinde hizmet alıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin kent genelinde toplam 25 belde evi ve 12 deneyimli kafe ile hizmet verdiğini belirten Belediye Başkanı Ahmet Ataç, belde evlerinin mahalle yaşamındaki önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Belde evlerimiz bizim için sadece kurs verilen alanlar değil; insanların bir araya geldiği, kendini iyi hissettiği, paylaşmanın ve üretmenin değerini yeniden hatırladığı, kazanım elde ettiği yerler. Burada el emeğiyle bir şeyler ortaya koyuluyor ama aynı zamanda dostluklar kuruluyor, komşuluklar güçleniyor. Özellikle kadınlarımızın kendi potansiyellerini keşfetmeleri, çocuklarımızın güvenli ve sıcak ortamlarda büyümeleri bizim için çok kıymetli. Biz Tepebaşı'nda sosyal belediyeciliği, sadece hizmet sunmak olarak görmüyoruz. Amacımız insanın hayatına dokunmak, onunla aynı duyguda buluşmak. Belde evlerimizde açılan her kurs, her etkinlik aslında yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Buraya gelen her hemşehrimizin kendine olan güveninin arttığını görmek, yüzünde oluşan gülümseme bizim en büyük motivasyonumuz. Tepebaşı'nda kimsenin kendini yalnız hissetmediği, herkesin üretebildiği ve kendini ifade edebildiği bir kent anlayışıyla çalışıyoruz. Belde evlerimiz ve deneyimli kafelerimizle bu dayanışma kültürünü mahalle mahalle büyütmeye, bu sıcaklığı her eve taşımaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evleri, 28 Branşta 4 Bin 754 Kursiyere Hizmet Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Rıza Akpolat’ın bacanağından mahkemede ’villa’ savunması Rıza Akpolat'ın bacanağından mahkemede 'villa' savunması
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kante’den olay hamle Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

15:23
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
14:32
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, ’Evsiz Mehmet’e kaldı
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
13:55
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi’nin son mesajı ortaya çıktı
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son mesajı ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 15:32:02. #.0.5#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evleri, 28 Branşta 4 Bin 754 Kursiyere Hizmet Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.