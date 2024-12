Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, 2024'te 607 Sokak Hayvanını Sahiplendirdi

Güncel

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sokak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuşmaları için faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda 2024 yılında sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı 607'ye, kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı ise 2 bin 357'ye ulaştı.

2009 yılından bugüne 13 binden fazla sokak hayvanını sahiplendiren Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi çalışmalarına devam ediyor. 2024 yılında merkez tarafından sahiplendirilen kedi ve köpek sayısı 607'ye ulaştı. Yıl boyunca yapılan çalışmalar kapsamında 2 bin 357 kedi ve köpek de kısırlaştırıldı. Öte yandan merkezde 5 bin 470 sokak hayvanının tedavisi yapıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da Doğal Yaşam Merkezi'nde sürdürülen çalışmaların Türkiye'ye örnek olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

" Aşı, tedavi, besleme, kısırlaştırma ya da derneklerimizden, hayvanseverlerimizden gelen taleplerin karşılanması gibi konularda can dostlarımız için özveri ile çalışıyoruz. Çocuklarımıza da hayvan sevgisini aşılamamız çok önemli. Tepebaşı'nda, Doğal Yaşam Merkezimiz tarafından sürdürülen çalışmalar ve iş birlikleri sayesinde her yıl binlerce sokak hayvanını tedavi etmekle kalmıyor, yine binlercesini sahiplendiriyor, çocuklarımızın hayvan hakları bilinci kazanması için çeşitli geziler ve eğitim programları düzenliyoruz. Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'mizde, 2009 yılından bugüne 13 bin 552 sokak hayvanını sahiplendirerek tüm belediyelere örnek olmayı başardık. Ayrıca merkezimizde bugüne kadar 23 bin 403 hayvanı kısırlaştırırken 38 bin 405 can dostumuzun da tedavisini yaptık."

Sokak hayvanlarını evlerine kabul eden duyarlı vatandaşlar da tüm ilçe halkına, "Satın alma, sahiplen" diyerek, can dostlara kucak açmaları tavsiyesinde bulunuyor. Bursa Çevre Yolu 4. kilometrede hizmet veren Doğal Yaşam Merkezi'ne, 0 (533) 955 79 04 numaralı telefondan ulaşılabilecek.