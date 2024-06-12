Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'nda Yoğun İlgi - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'nda Yoğun İlgi

Tepebaşı Belediyesi'nin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete açtığı Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar, bayram alışverişlerinde kadınların ürettiği doğal ürünleri tercih ediyor.

12.06.2024 10:34
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete açtığı Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar, bayram alışverişlerinde kadınların ürettiği doğal ürünleri tercih ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve çalışmalar ile üretici kadınların emeğine destek vermeyi sürdürüyor. İlk olarak Temmuz 2019'da hizmete başlayan ve yurttaşlar tarafından çok sevilen Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, Salı günleri Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde (Avlulu Çarşı arkası), Perşembe günleri Özdilek Sanat Merkezi bahçesinde ve Cumartesi günleri Batıkent Mahallesi'ndeki Hasan Ali Yücel Belde Evi'nde hizmet veriyor.

Kadınlar, kurulan tezgahlarda ürettikleri doğal ürünleri halkın beğenisine sunuyor. Belediye tarafından ücretsiz tezgah, çadır gibi imkanların sağlandığı Kadın Üretici Ürün Satış Noktası ile kadınlar, doğal ürünlerini Eskişehirlilerle buluşturuyor.

15 Haziran itibariyle kısa bir mola verecek satış noktası, 22 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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