Tepebaşı Belediyesi Kadına Yönelik Şiddete Karşı Tutum Belgesi'ni Açıkladı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Kadına Yönelik Şiddete Karşı Tutum Belgesi'ni Açıkladı

Tepebaşı Belediyesi, kadına yönelik şiddete 'dur' demek amacıyla düzenlenen etkinlikte Kadına Yönelik Şiddete Karşı Tutum Belgesi'ni açıkladı. Başkan Ahmet Ataç, Türkiye'deki kadına yönelik şiddetin artmasına dikkat çekerek, İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinin sonuçlarını vurguladı.

27.11.2024 14:53
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Tutum Belgesi'ni düzenlenen etkinlikte açıkladı. Etkinlikte konuşan Başkan Ahmet Ataç, "Bugün burada üniversitelerin kadın araştırma merkezleri, meslek odaları, dernekler, STK'lar ve birçok grup kadına yönelik şiddete 'dur' demek için buradayız" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde düzenlenen etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Eskişehir Baro Başkanı Av. Barış Günaydın, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kapanoğlu, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Canan Adlım, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve belediye personeli katıldı.

Etkinlikte konuşan Başkan Ataç, şunları söyledi:

"Tarihe ışık tutulabilecek"

" Türkiye'deki kadına yönelik şiddetin bu noktaya gelmesinde büyük vebali olan bir siyasi irade var. Bu siyasi irade kadına olan değeri bilmezken, bir de İstanbul Sözleşmesi'ni ortadan kaldırdı. Türkiye'de kadına şiddet giderek üst noktalara geldi. Özellikle son 20 yılda binlerce kadınımız, çocuğumuz ve işçi kardeşlerimiz hayatını kaybetti. 25 Kasım tarihi gerçekten çok önemli. Bu kavramla belki tarihe bir ışık tutulabilecek. Bugün burada üniversitelerin kadın araştırma merkezleri, meslek odaları, dernekler, STK'lar ve birçok grup kadına yönelik şiddete 'dur' demek için buradayız."

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Ayşe Aytekin de 2024'ün ilk 10 ayında 344 kadının erkekler tarafından 207 kadının ise şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiğini aktardı.

Tepebaşı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Banu Dinç ise "Belediyemizin 2007'den bu yana hizmet veren bir sığınmaevimiz var. O günden bugüne 539 kadın 256 çocuk barındı. Verdiğimiz destekler ile de 176 kadının bağımsız yaşama geçişi sağlanmıştır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Belediye binası içerisinde bulunan sergi salonunda Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Kadına Yönelik Şiddete Karşı Tutum Belgesi'ni inceledi.

Kaynak: ANKA

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