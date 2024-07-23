Tepebaşı Belediyesi, kadının iş gücüne katılımını artırmak için proje gerçekleştirdi

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, S.S. Eskişehir Narçiçeği Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi ile Simurg Kadın Kooperatifleri iş birliğiyle, kadının iş gücüne katılımını artırmak üzere hazırlanan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Narçiçeği Meyve Veriyor" projesinin protokol ve kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Proje kapsamında 28 üretici kadına 4 bin 100 böğürtlen fidesi dağıtıldı.

Tepebaşı Belediyesi üreten kadınları desteklemeye devam ederken, kadınların iş gücüne katılımına katkı sunan projeleri de desteklemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi'nin paydaşlarıyla yaşama geçirdiği "Narçiçeği Meyve Veriyor" projesinin protokol ve kapanış toplantısı Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Başkan Ahmet Ataç, şunları kaydetti:

"Başından beri takip ettiğim bir proje. Tepebaşı Belediyesi AB ile hibe programları yaptı. Bu anlamda tecrübeliyiz. Tarımla ilgili olduğu zaman bizim daha çok hoşumuza gidiyor ve bu tip projeler yapmak da keyif veriyor. Yaklaşık 5 yıl önce de Bozdağ'da çilek fidesi hibe ederek çok güzel verimler elde edildi. Şu anda 250 bin civarında Bozdağ'da fide var. Bozdağ'ın havası çilek yetiştirmeye çok uygun. İyi ki hayata geçirdik dediğim projelerden biri. Şimdi Tepebaşı Belediyesi, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, S.S. Eskişehir Narçiçeği Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi ile Simurg Kadın Kooperatifleri ile bu projeyi hayata geçirdik ve böğürtlen dağıtımı yapıldı. Bundan sonra böğürtlenlerin yetişmesini ve verimini takip edeceğiz. Böğürtlen çok değerli bir bitki. İnşallah bunu da çoğaltırız, değerlendiririz."

4 bin 100 fide dağıtıldı

Mayıs ayında açılış toplantısı gerçekleştirilen proje kapsamında Tekeciler ve Kızılinler Mahallesi'ndeki 28 üretici kadına yönelik eğitimler gerçekleştirilerek yetiştirmeleri için 4 bin 100 adet böğürtlen fidesi dağıtıldı.