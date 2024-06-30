Tepebaşı Belediyesi Kadınlara Destek Veriyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Kadınlara Destek Veriyor

Tepebaşı Belediyesi, kadınlara yönelik çalışmalarını sürdürerek Kadın Danışma, Toplumsal Eşitlik ve Psikolojik Danışma Merkezleriyle destek sağlıyor. Merkezlerde eğitim, atölye ve danışmanlık hizmetleri veriliyor.

30.06.2024 10:34  Güncelleme: 13:28
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi kadınlara yönelik çalışmalara devam ediyor. Kadın Danışma, Toplumsal Eşitlik ve Psikolojik Danışma Merkezleriyle kadınlara verilen desteğin yanında eğitim ve atölyeler de düzenleniyor.

Tepebaşı Belediyesi kadınlara yönelik örnek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda kurulan Kadın Danışma Merkezi, Toplumsal Eşitlik Merkezi ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi kadınlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele etmeyi amaçlayan Kadın Danışma Merkezi'nde kadınlara birçok konuda destek veriliyor. Merkezde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, temel insan hakları-ayrımcılık ile şiddetsiz iletişim konularındaki çalışmaların yanında 18 yaş ve üstü kadınlara hukuki destek, beslenme danışmanlığı, psikososyal ve psikolojik destek, farkındalık çalışmaları, seminerler, atölyeler ve eğitimler de veriliyor.

'Eşit Hayatlar Mutlu Toplumlar' sloganı ile hayata geçirilen Toplumsal Eşitlik Merkezi'nin amacı ise vatandaşların ayrımcılığa maruz kalmadan eşit haklara sahip olabilmesi için çalışmalar gerçekleştiriliyor. Merkezde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddetle mücadele, çocuk istismarı ile mücadele ve ayrımcılığa karşı çalışmalar gerçekleştirilirken farkındalık çalışmaları, atölyeler ve psikolojik danışmanlık çalışmaları yapılıyor.

Sağlıklı bir toplumun sağlıklı psikolojiye sahip bireylerden oluşacağı temel bilgisinden hareketle açılan Psikolojik Danışmanlık Merkezi ile bölgede ikamet eden vatandaşların çocuk, ergen ve bireysel terapi hizmetleri vererek toplum sağlığını psikolojik açıdan güçlendirmek amaçlanıyor.

Merkezlerdeki hizmetler etik değerler gözetilerek ücretsiz olarak veriliyor. Uluönder Mahallesi Cansen Sokak A Blok no: 5/2 adresinde hizmet veren merkezlerden randevu ve bilgi almak isteyenler 0 (222) 211 40 00/8920/8917 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

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