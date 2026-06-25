Tepebaşı'nda vektörle mücadele sürüyor

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artış gösteren vektörlerle mücadele kapsamında kent merkezi ile kırsal mahallelerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde sinek oluşumunun yoğun olarak görüldüğü ve üreme alanı oluşturabilecek noktalar düzenli olarak kontrol edilerek ilaçlanıyor. Bu kapsamda son olarak Keskin Mahallesi'nde çalışma gerçekleştirildi. Mahallede bulunan gübrelikler, boş araziler ve sinek popülasyonunun artmasına neden olabilecek alanlar, ekipler tarafından ilaçlanarak zararlıların çoğalmasının önüne geçilmesi hedeflendi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, ilaçlama çalışmalarının belirlenen program dahilinde sürdürüldüğünü belirterek, kırsal mahallelerde gerçekleştirilen larvasit uygulamalarının özellikle sivrisineklerin larva döneminde kontrol altına alınmasına katkı sağladığını ifade etti. Yetkililer ayrıca, hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerde yürütülen ilaçlama çalışmalarının mevsim koşulları ve saha ihtiyaçları doğrultusunda devam edeceğini kaydetti. Çevre ve insan sağlığı gözetilerek yürütülen çalışmalarla birlikte, yaz döneminde vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması ve zararlı popülasyonunun kontrol altında tutulması amaçlanıyor.