Tepebaşı'nda vektörle mücadele sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tepebaşı'nda vektörle mücadele sürüyor

25.06.2026 11:17  Güncelleme: 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediyesi, yaz aylarında artan vektörlerle mücadele için kent merkezi ve kırsal mahallelerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Keskin Mahallesi'ndeki gübrelikler ve boş arazileri ilaçlayarak zararlı popülasyonunu kontrol altına almayı hedefliyor.

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artış gösteren vektörlerle mücadele kapsamında kent merkezi ile kırsal mahallelerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde sinek oluşumunun yoğun olarak görüldüğü ve üreme alanı oluşturabilecek noktalar düzenli olarak kontrol edilerek ilaçlanıyor. Bu kapsamda son olarak Keskin Mahallesi'nde çalışma gerçekleştirildi. Mahallede bulunan gübrelikler, boş araziler ve sinek popülasyonunun artmasına neden olabilecek alanlar, ekipler tarafından ilaçlanarak zararlıların çoğalmasının önüne geçilmesi hedeflendi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, ilaçlama çalışmalarının belirlenen program dahilinde sürdürüldüğünü belirterek, kırsal mahallelerde gerçekleştirilen larvasit uygulamalarının özellikle sivrisineklerin larva döneminde kontrol altına alınmasına katkı sağladığını ifade etti. Yetkililer ayrıca, hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerde yürütülen ilaçlama çalışmalarının mevsim koşulları ve saha ihtiyaçları doğrultusunda devam edeceğini kaydetti. Çevre ve insan sağlığı gözetilerek yürütülen çalışmalarla birlikte, yaz döneminde vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması ve zararlı popülasyonunun kontrol altında tutulması amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda vektörle mücadele sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP’den istifasının gerekçesini Haberler.com’a açıkladı Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri Biri dizi oyuncusuymuş Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş
TBMM tarihinde bir ilk Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
Yamal’ın kardeşinin komik anları Yere düştü, kendinden geçti Yamal'ın kardeşinin komik anları! Yere düştü, kendinden geçti
Sondakika.com’a “Başkente Değer“ ödülü Sondakika.com'a "Başkente Değer" ödülü
Fenerbahçe’de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi Fenerbahçe'de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi

12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 500 cemevini hizmete sunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 500 cemevini hizmete sunacağız
12:32
TÜİK rakamları paylaştı İşte Türkiye’de en çok ölümün olduğu ilimiz
TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de en çok ölümün olduğu ilimiz
12:09
AK Parti kampında bir ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
AK Parti kampında bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
12:06
Altındaki düşüş durdurulamıyor Çeyrek altının fiyatını görenler şaşkın
Altındaki düşüş durdurulamıyor! Çeyrek altının fiyatını görenler şaşkın
11:54
Art arda 2 deprem ülkeyi yerle bir etti Görüntüdeki çığlıklar yürek dağladı
Art arda 2 deprem ülkeyi yerle bir etti! Görüntüdeki çığlıklar yürek dağladı
11:47
Ünlü Türk maden suyu marketlerden toplatılıyor İsviçre’de “Tüketmeyin“ uyarısı yapıldı
Ünlü Türk maden suyu marketlerden toplatılıyor! İsviçre'de "Tüketmeyin" uyarısı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 12:59:17. #7.13#
SON DAKİKA: Tepebaşı'nda vektörle mücadele sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.