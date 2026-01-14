Tepebaşı Belediyesi Ekiplerinden Kar ve Buzlanmaya Karşı 7/24 Mesai - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tepebaşı Belediyesi Ekiplerinden Kar ve Buzlanmaya Karşı 7/24 Mesai

14.01.2026 11:18  Güncelleme: 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediyesi, etkili kar yağışı sonrası yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 7 gün 24 saat esasına göre görev yaparak, ulaşımın aksamaması ve halkın güvenliğini sağlamak için mücadele ediyor.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için üç vardiya halinde 7 gün 24 saat esasına göre mesai yapıyor.

Kar yağışıyla birlikte sahaya çıkan Tepebaşı Belediyesi ekipleri, kent merkezinin yanı sıra karın daha yoğun hissedildiği kırsal mahalle yollarında da tuzlama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında ulaşımın aksamaması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

Ekipler, kar ve buzla mücadele kapsamında 3 adet tuz serici araç, 11 adet küçük kepçe, 5 adet bobcat ve 2 adet greyder ile çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye yetkilileri, kar yağışı ve buzlanmaya karşı tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, kış mevsimi boyunca kent halkının herhangi bir aksaklık yaşamaması için sahada olmaya devam edeceklerini bildirdi.

İlçe sakinleri, karla mücadeleye ilişkin görüş, talep ve bildirimlerini 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattı üzerinden Tepebaşı Belediyesi'ne iletebilecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi Ekiplerinden Kar ve Buzlanmaya Karşı 7/24 Mesai - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi
Fenerbahçe’nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe’ye gitti Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti
Sertaç Komsuoğlu’ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Icardi’nin gol sevinci davalık oldu Icardi'nin gol sevinci davalık oldu
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:32
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 14:21:14. #7.11#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi Ekiplerinden Kar ve Buzlanmaya Karşı 7/24 Mesai - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.