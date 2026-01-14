Tepebaşı Belediyesi Ekiplerinden Kar ve Buzlanmaya Karşı 7/24 Mesai

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için üç vardiya halinde 7 gün 24 saat esasına göre mesai yapıyor.

Kar yağışıyla birlikte sahaya çıkan Tepebaşı Belediyesi ekipleri, kent merkezinin yanı sıra karın daha yoğun hissedildiği kırsal mahalle yollarında da tuzlama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında ulaşımın aksamaması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

Ekipler, kar ve buzla mücadele kapsamında 3 adet tuz serici araç, 11 adet küçük kepçe, 5 adet bobcat ve 2 adet greyder ile çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye yetkilileri, kar yağışı ve buzlanmaya karşı tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, kış mevsimi boyunca kent halkının herhangi bir aksaklık yaşamaması için sahada olmaya devam edeceklerini bildirdi.

İlçe sakinleri, karla mücadeleye ilişkin görüş, talep ve bildirimlerini 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattı üzerinden Tepebaşı Belediyesi'ne iletebilecek.