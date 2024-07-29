Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi'nde Çocuklar Matematik Öğrenmenin Keyfini Yaşıyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi'nde Çocuklar Matematik Öğrenmenin Keyfini Yaşıyor

Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi'nde eğitimlere katılan çocuklar, eğlenceli ve görsel düşünme becerisini geliştiren yöntemler ile kolayca matematik öğrenmenin keyfini yaşıyor. Merkezde kullanılan farklı metotlar, katılımcı çocuklara eğlenceli bir matematik serüveni sunuyor. Yaz dönemi kurslarına kayıt olan öğrenciler de kolayca matematik öğrenmenin keyfini yaşıyor.

29.07.2024 16:42  Güncelleme: 17:52
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi'nde eğitimlere katılan çocuklar, eğlenceli ve görsel düşünme becerisini geliştiren yöntemler ile kolayca matematik öğrenmenin keyfini yaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi, eğlenceli matematik öğrenme metotlarını öğrenciler ile buluşturmayı sürdürüyor. Merkezde kullanılan farklı metotlar, katılımcı çocuklara eğlenceli bir matematik serüveni sunuyor. Açıldığı günden bugüne kadar 13 bin 308 kişinin yararlandığı yaz dönemi kursları da yoğun katılımla devam ediyor.

Matematiği kolayca öğreniyorlar

Matematik Evi'ndeki origami, sözsüz ispatlar, materyal destekli ispatlar ve mantık problemleri ile ders, eğlenceli ve merak uyandıran bir hal alıyor. İlkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencilere yönelik eğitimler, ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Yaz dönemi kurslarına kayıt olan 85 öğrenci de kolayca matematik öğrenmenin keyfini yaşıyor. Hem çocuklar hem de yetişkinlere yönelik gerçekleştirilen yaz dönemi Japon Donguri yöntemi ile dersler ise 194 öğrenci ile sürüyor.

Kaynak: ANKA

Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi'nde Çocuklar Matematik Öğrenmenin Keyfini Yaşıyor - Son Dakika

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