Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi'nde Eğlenceli Matematik Öğrenimi

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi'nde eğitimlere katılan çocuklar, eğlenceli ve görsel düşünme becerisini geliştiren yöntemler ile kolayca matematik öğrenmenin keyfini yaşıyor. Bu kapsamda Matematik Evi'nden 2025 yılının ilk 4 ayında bin 125 kişi faydalanıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Matematik Evi, eğlenceli matematik öğrenme metotlarını öğrenciler ile buluşturmayı sürdürüyor. Merkezde kullanılan farklı metotlar, katılımcı çocuklara eğlenceli bir matematik serüveni sunuyor. Açıldığı 2018 yılından bugüne kadar 15 bin kişinin yararlandığı Matematik Evi'nden 2025 yılının ilk 4 ayında ise bin 125 kişi faydalanıyor.

Merkezde kurslar 363 kişinin katılımıyla devam ediyor. Zor bir ders olarak bilinen matematik, Matematik Evi'ndeki origami, sözsüz ispatlar, materyal destekli ispatlar ve mantık problemleri ile eğlenceli ve merak uyandıran bir hal alıyor. İlkokul ve Ortaokul seviyesindeki 7-10 yaş arası 900 öğrencinin katılımıyla, ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Zor bir ders olarak bilinen matematik, Japon Donguri yöntemi ile eğlenceli ve merak uyandıran bir hal alıyor. Hem çocuklar hem de yetişkinlere yönelik gerçekleştirilen Japon Donguri yöntemi ile matematik dersleri de 10-18 yaş arası 223, yetişkin olarak da 2 kişinin katılım ile devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi'nin yaş sınırlaması olmaksızın tüm vatandaşlara ücretsiz biçimde hizmet veren Matematik Evi, Bahçelievler Mahallesi Medeniyet Sokak No: 10/1 adresinde bulunuyor.