Tepebaşı Belediyesi\'nden 4. Karma Resim Sergisi

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'nde kalan vatandaşların yaptığı eserler, 4'ncü Karma Resim Sergisi ile vatandaşların beğenisine sunulacak.

Yaşamını merkezde sürdüren vatandaşlar, hobileri ile ilgilenmeye devam ediyor. Merkez sakinleri bu kapsamda, yaptıkları resimleri sergileme imkanı bulacak. Metin Özöğüt Yaşam Merkezi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan serginin 4'ncüsü, 4 Ekim Cuma günü saat 14.00'te Atila Özer Karikatürlü Ev'de açılacak. Sergi, 4-7 Ekim günleri arasında ziyarete açılacak.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri tüm kent halkını sergiyi görmeye davet etti.