Tepebaşı Belediyesi'nin Kasım-Aralık Dönemi Futsal Kursu Sona Eriyor

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde çocuklar için düzenlenen 2025 kasım-aralık dönemi futsal kursu sona eriyor. Dönem boyunca futsal alanında eğitim alan çocuklar, hem spor yaptı hem de sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandı.

Yunus Emre Spor Tesisleri'nde hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik eğitimler veriliyor. Bu kapsamda merkezde haftanın 4 günü gerçekleştirilen ve 44 çocuğun katıldığı futsal kursunda eğitimler tamamlanıyor. Çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde temel spor becerilerini geliştirirken, takım ruhu, disiplin ve fair play anlayışını da öğrenme fırsatı buldu. Kurs süresince çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağlanırken, sosyal yönden de gelişmeleri desteklendi.

Tepebaşı Belediyesi'nin çocukların erken yaşta sporla tanışmalarını sağlamak, sağlıklı ve aktif bireyler yetiştirmek amacıyla spor tesislerinde düzenlediği kurs ve etkinliklere, ilerleyen dönemlerde de devam edeceği bildirildi.