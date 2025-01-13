Tepebaşı Belediyesi\'nden Çocuklara Enerji Tasarrufu Eğitimi

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi, İklim İzcileri programına katılan çocuklara "Enerji nedir? Tasarrufun önemi, nasıl tasarruf yapılır? Enerji tasarrufu ve verimliliği arasındaki fark nedir" konularında sunum yaptı.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından çocuklara doğa-çevre ve iklim değişikliği bilinci aşılamak amacıyla başlatılan "İklim İzcileri" programı devam ediyor.

Çocuklarda özgüven, sorumluluk duygusu, liderlik, takım çalışması gibi becerilerin geliştirilmesinin hedeflendiği program, Vecihi Hürkuş Havacılık Parkı'nda düzenleniyor. Programda son olarak Enerji Verimliliği Haftası kapsamında "Enerji, nedir? Tasarrufun önemi, nasıl tasarruf yapılır? Enerji tasarrufu ve verimliliği arasındaki fark nedir" konu başlıklarındada sunum yapıldı. Minik izcilere videolar izletildi, oyunlar ile konuların pekiştirilmesi sağlandı. Öğrencilere ayrıca enerji tasarrufu kılavuzu dağıtıldı.

İzcilik eğitimleri sürüyor

Programda, izci lideri tarafından verilen izcilik eğitimi de devam ediyor. İzci selamı, oba çalışmaları ve oyunlar ile çocuklar izcilik öğrenirken keyifli zaman geçiriyor. Temel izcilik çalışmaları ile ekip bilincinin kazandırılması ve çocukların yeteneklerini keşfetmek, geliştirmek, geziler ve kamplar ile çocukların yaşayarak öğrenmesini sağlamak da programın amaçları arasında yer alıyor. Program, Vecihi Hürkuş Havacılık Parkı'nda gerçekleştiriliyor.